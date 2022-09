Ailesinde prostat kanseri olan erkeklere uyarı

'HER 6 ERKEKTEN 1'İNİN YAKALANMA RİSKİ VAR

Prostat kanserinin herhangi bir belirti göstermeden de olabileceğini anlatan Akduman, "Prostat kanserinin belirtisi genellikle asemptomatik, yani hiçbir belirtisi olmayan kişilerde de görülebilir çünkü genelde hastalar bize bu şekilde gelirler. 'Benim hiçbir şikayetim yok. İdrarımı rahatlıkla yapıyorum ama kan testi yaptırdım onda da yüksek çıktı sonra da kanser teşhis ettiler' diye gelir. Bunun dışında ileri evresindeyse eğer idrar sıkma, idrara çıkmada artış, geceleri idrara kalkması olabilir. Daha ileri evrelerde kemik ağrıları, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar gibi şikayetler olabilir. Tüm erkeklerde olabilir. Her 6 erkekten 1'i, hayatı boyunca prostat kanserine yakalanma riskine sahiptir. Semptom vermediği için herhangi bir belirti vermediği için korunmak mümkün olmadığı için tek yapılması gereken düzenli prostat kontroldür. Düzenli prostat kontrolü yapılan erkeklerin korkmasında hiçbir neden yok. Uygun ve erken dönemde tespit edildiği takdirde her türlü tedavisi mümkün" dedi.



Prostat kanseriyle ilgili yanlış bilinenlere değinen Prof. Dr. Akduman, "Bazen hastalardan duyuyorum; 'Ayakta idrar yapmak prostat kanserine neden oluyormuş' diye. Böyle bir şey yok. Ayakta idrar yapmak prostat kanserine neden olmadığı gibi önleyici bir faktör de değildir, etkilemez. Bazen 'Kabak çekirdeği yemek prostat kanserini engeller mi' diye geliyor. Böyle bir şey de yok. Kabak çekirdeğinde doğal östrojenler var, bu doğal östrojenler PSA'yı biraz düşürürler ama kanser önleyici değillerdir" diye konuştu. (DHA)