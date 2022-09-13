Ailesinde prostat kanseri olan erkeklere uyarı

Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Bülent Akduman, ailesinde prostat öyküsü bulunan 40 yaş üstü erkeklerin, prostat kanseri tarama polikliniğine başvurması gerektiğini belirtti. Akduman, "Hastanın herhangi bir şikayeti olmuyor fakat bütün erkeklerde görülebilen kanser bu. Erken teşhis çok önemli; herhangi semptomu, şikayeti olmayan kişilerin düzenli prostat muayenesi olması önemli" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 13.09.2022 10:50 PAYLAŞ ABONE OL

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Bülent Akduman, prostat kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını dile getirerek, muayene olmanın önemini vurguladı. Prof. Dr. Akduman, prostat kanserinin herhangi bir belirti vermeden görülebileceğini söyleyerek, "Bizim en çok karşılaştığımız durum bu şekilde oluyor. Hastanın herhangi bir şikayeti olmuyor fakat bütün erkeklerde görülebilen bir kanser bu. 50 yaşın üzerinde en sık gördüğümüz bir kanser ve kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alıyor" diye konuştu.



Ailesinde prostat öyküsü bulunan 40 yaş üstü erkeklerin prostat kanseri tarama polikliniğine başvurması gerektiğini aktaran Akduman, "Önce PSA dediğimiz kan testi yapıyoruz ve prostat muayenelerini oluyorlar sonrasında da teşhis edilirse tedavisi daha mümkün oluyor. Prostat muayenesi de diğer muayenelerden pek farklı değil. Son derece basit ve kimsenin korkmasını gerektirecek bir şey değil. Hastalar ağrı duyduklarını düşünüyorlar ama çok ağrılı bir işlem değil, halkımız kesinlikle korkmadan rahatlıkla yaptırabilirler" dedi.

Prostat kanserinin erken teşhisi için ücretsiz tarama yapmayı uygun gördüklerini kaydeden Akduman, "Çeşitli diyetlerin önlediğine yönelik çalışmalar var ama çalışmaların neticesi göstermiş ki şu anda tespit edilmiş ispatlanmış herhangi bir şey yok, madde kullanımı önerilmiyor. Çok sayıda ilaçlar, vitaminler var ancak bunların hiçbiri prostat kanserini önlemede kanıtlanmış tedaviler değil. Bu nedenle erken teşhis çok önemli, herhangi semptomu, şikayeti olmayan kişilerin düzenli prostat muayenesi olması önemli. Biz de bu çerçevede tüm halkımıza ücretsiz tarama yapmayı uygun gördük" diye konuştu.