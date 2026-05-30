Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun beynini ele geçiren o sessiz tehlike!

TikTok ve kısa video kültürü, çocukların sadece ekran alışkanlıklarını değil sabır eşiklerini de değiştirdi. Sürekli hızlı içerik tüketen çocuklar, gerçek hayatın doğal ritmine ve bekleme anlarına tahammül edemiyorlar. Ders çalışmak, uzun sohbetler etmek ya da can sıkıntısıyla baş başa kalmak artık birçok çocuk için daha zor hale geldi. Uzmanlara göre çocukların yeniden yavaşlamaya, sıkılmaya ve ekran dışında gerçek bağlar kurmaya ihtiyacı var. Yoksa hayatın gerçekleriyle başa çıkmada zorlanacaklar.

PINAR YILDIZ YÜKSEL
Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 09:33
Bir çocuğun canı neden bu kadar çabuk sıkılır? Aslında bu sorunun cevabı biraz da yaşadıkları dünyanın hızında gizli. Bugünün çocukları, birkaç saniyede bir değişen görüntülerin içinde büyüyor. Bir video bitmeden diğeri başlıyor, biri sıkarsa hemen yenisine geçiliyor.

Özellikle TikTok ve benzeri kısa video platformları çocukların sadece ekran alışkanlıklarını değil, sabır eşiklerini de sessizce değiştiriyor. Çünkü bu videolar çocuk beynin sürekli hızlı uyarana alıştırıyor. Beklemek yok, durmak yok, sıkılmaya tahammül etmek yok.

Hal böyle olunca gerçek hayatın ritmi çocuklara yavaş gelmeye başlıyor. Çünkü hayat, ekran gibi işlemiyor. Ders çalışmak zaman istiyor. Bir kitabın içine girmek sabır istiyor. Arkadaşlık kurmak, oyun öğrenmek, bir konuda iyi olmak emek istiyor. Ama sürekli birkaç saniyede bir yeni içerik gören çocuk için bütün bunlar artık fazla "uzun" gelebiliyor.

DİKKAT SÜRESİ DÜŞTÜ
Bugün birçok anne-baba aynı şeyi söylüyor: "Çocuğum hiçbir şeye uzun süre odaklanamıyor." Aslında çocuk odaklanamıyor değil. Saatlerce video izleyebiliyor. Ama mesele dikkat süresinin değişmesi. Çünkü hızlı akan içerikler, beynin sürekli yenilik beklemesine neden oluyor. Bu yüzden öğretmenin uzun anlattığı bir ders sıkıcı geliyor, film izlerken telefon elde oluyor, sofrada otururken bile zihin başka bir uyaran arıyor.

YEMEK GECİKİNCE HUZURSUZ OLUYORLAR
Bunu gündelik hayatta da görüyoruz. Restoranda yemek biraz gecikince huzursuzlanan çocuklar... Arabada birkaç dakika beklemeye tahammül edemeyenler... "Sıkıldım" cümlesini gün içinde defalarca kuran çocuklar... Çünkü ekran dünyasında her şey anında değişiyor. Gerçek hayatın doğal bekleme anları ise onlara fazla durağan geliyor.

Üstelik mesele sadece çocuklar da değil. Evlerin içinde artık sessiz bir kopukluk büyüyor. Aynı koltukta oturan üç kişi, üç ayrı ekrana bakıyor. Anne başka bir videoda, çocuk başka bir içerikte, baba başka bir dünyada. Fiziksel olarak aynı evdeyiz ama zihinsel olarak çoğu zaman aynı yerde değiliz.

CAN SIKINTISI ARTIK LÜKS
Belki de en çok kaybettiğimiz şey can sıkıntısı oldu. Oysa canı sıkılan çocuk bir süre sonra oyun kurardı. Hayal kurardı. Yastıklardan ev yapardı, kendi hikâyesini üretirdi. Şimdi ise birçok çocuk boşluk hisseder hissetmez ekrana yöneliyor. Çünkü hazır içerik tüketmeye alışan zihin, kendi kendini oyalamakta zorlanıyor.

HAYATIN GERÇEK RİTMİNDEN UZAKLAŞTILAR
Elbette teknoloji hayatın gerçeği. Çocukları tamamen ekranlardan uzak büyütmek artık mümkün değil. Ama belki biraz yavaşlamayı yeniden hatırlamamız gerekiyor.

Bazen telefonsuz bir akşam yemeği, bazen birlikte yapılan uzun bir sohbet, bazen de çocuğun canının sıkılmasına hemen müdahale etmemek...

Çünkü sabır biraz da bekleyebilmekten doğuyor. Ve çocuklar, hayatın gerçek ritmini en çok ekran kapandığında öğreniyor.

Aybike Şahin - Editör
