"İyi bir anne miyim?" diye sormayı bırakın! İşte gerçek mutluluğun 6 basit adımı

Mahallelerde, apartmanlarda pek çok anne benzer yollardan geçer. Eşi uzun süre evde olmayan bir anne, üç çocuğunu sevgi ve sabırla büyütmüştür. Yorgun gecelerde ağlasa da pes etmemiştir. Çocukları bugün onu minnetle anar. Çalışan bir anne, akşamları yorgun düştüğünü fark edince haftada belirli akşamları sadece çocuklarına ayırmaya başlamıştır. Bu küçük değişiklik hem kendine hem çocuklarına iyi gelmiştir. Bebeğiyle uykusuz geceler geçiren bir anne, ara sıra dinlenmeye izin verdiğinde daha huzurlu olduğunu görmüştür. Kendine şefkat gösterdikçe anneliği daha kolay taşımıştır. Bu hikayeler, yeterli anneliğin gerçek hayatta mümkün olduğunu kanıtlar.

FEDAKARLIĞINIZ PAHA BİÇİLEMEZ

Anneler yalnız bırakılmamalıdır. Aile büyükleri, eşler ve toplum annelere destek olmalıdır. Annelik sadece bireysel bir rol değil, toplumsal bir değerdir. Annelere anlayış ve yardım göstermek herkesin görevidir Annelik bir yarış değil, sevgi dolu uzun bir yolculuktur. Mükemmel olmaya çalışmak yerine yeterli ve samimi bir anne olmak en doğru yoldur. Yeterli annelik, annenin iç huzurunu korurken çocuğuna da güvenli bir sevgi sunar.

