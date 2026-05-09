Mutfaktaki o "yamuk pankek" neden pırlantadan daha değerli? İşte cevabı!
Yarın Anneler Günü... Vitrinler çiçeklerle, ekranlar hediye reklamlarıyla dolu. Oysa birçok annenin en büyük ihtiyacı pahalı sürprizlerden çok, biraz dinlenmek, anlaşılmak ve ailesiyle gerçekten vakit geçirmek. Bazen sıcak içilen bir kahve, hazır kurulmuş bir sofra ya da birlikte edilen uzun bir sohbet en unutulmaz hediye olabiliyor. Çünkü yıllar geçince hediyenin fiyatı değil, hissettirdiği duygu akılda kalıyor.
Giriş Tarihi: 09.05.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 09:59