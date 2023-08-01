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1 Ağustos Kova Dolunayı'na dikkat! Gizlenen duygular gün yüzüne çıkacak: Beklenmeyen itiraflar...

Dolunay, astrolojide salıverme ve rahatlama zamanı olarak kabul edilebilir. Fakat aynı zamanda Venüs'ün retro döneminde meydana gelmesi, bu dolunayın etkilerini farklılaştırıyor. Kova dolunayı aynı zamanda, Jüpiter'in enerjilerini de taşıyor. İşte dolunayın inanılmaz etkileri…

Giriş Tarihi: 01.08.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 16:20
1 Ağustos Kova Dolunayı’na dikkat! Gizlenen duygular gün yüzüne çıkacak: Beklenmeyen itiraflar...

Tüm bu etkiler, aslında belirli ilişkilere ve ortamlara nasıl sağladığımız hakkında yeni bir bakış açısı sunabilir. Bu dolunayın etkileri, en yakın arkadaşlar, ortaklıklar ve dostluklar sınanabilir.

1 Ağustos Kova Dolunayı’na dikkat! Gizlenen duygular gün yüzüne çıkacak: Beklenmeyen itiraflar...

Topluluk ve ilişkilerle ilgili umutlarımızı ve hedeflerimizi vurgulayan Kova dolunayı ile gelecek için tohum ekmek için harika bir fırsat. Her burç ise dolunaydan farklı şekilde etkileniyor.

1 Ağustos Kova Dolunayı’na dikkat! Gizlenen duygular gün yüzüne çıkacak: Beklenmeyen itiraflar...

KOÇ

Arkadaş grubunuzu yeniden tanımlayabileceğiniz, aynı enerji olmadığınız, size kötü gelen enerjileri geride bırakmanızı sağlayacak bir döneme giriyorsunuz. Bu noktada ilişkilerinizle ilgili, sizin için neler yapabileceklerine odaklanmak yerine, arkadaşlarınızın size nasıl hissettirdiği konusunda kararlar vermeniz gerekebilir.

1 Ağustos Kova Dolunayı’na dikkat! Gizlenen duygular gün yüzüne çıkacak: Beklenmeyen itiraflar...

BOĞA

Boğalar, için bu dolunay, kendini yeniden keşfetmek için harika bir zaman. Yeni profesyonel hedefler ve umutlarla uyum sağlama fırsatınız var. Sınırların ötesinde düşünme ve gelecek için ne istediğinizi belirleme ve bunları elde etmek için planlar yapma şansı bulabilirsiniz.

1 Ağustos Kova Dolunayı’na dikkat! Gizlenen duygular gün yüzüne çıkacak: Beklenmeyen itiraflar...

İKİZLER

Hayal gücü ve tutkularının etkisine girecek olan İkizler, hayallerini yeniden keşfedebilir. Gerçekten inandığınız bir hedefiniz varsa, yeni bir bakış açısıyla yeni yollar keşfederek hayata geçirme şansı elde edebilirsiniz.

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