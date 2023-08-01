1 Ağustos Kova Dolunayı’na dikkat! Gizlenen duygular gün yüzüne çıkacak: Beklenmeyen itiraflar...

BOĞA

Boğalar, için bu dolunay, kendini yeniden keşfetmek için harika bir zaman. Yeni profesyonel hedefler ve umutlarla uyum sağlama fırsatınız var. Sınırların ötesinde düşünme ve gelecek için ne istediğinizi belirleme ve bunları elde etmek için planlar yapma şansı bulabilirsiniz.