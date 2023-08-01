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Roza Astroloji
1 Ağustos Kova Dolunayı'na dikkat! Gizlenen duygular gün yüzüne çıkacak: Beklenmeyen itiraflar...
1 Ağustos Kova Dolunayı'na dikkat! Gizlenen duygular gün yüzüne çıkacak: Beklenmeyen itiraflar...
Dolunay, astrolojide salıverme ve rahatlama zamanı olarak kabul edilebilir. Fakat aynı zamanda Venüs'ün retro döneminde meydana gelmesi, bu dolunayın etkilerini farklılaştırıyor. Kova dolunayı aynı zamanda, Jüpiter'in enerjilerini de taşıyor. İşte dolunayın inanılmaz etkileri…
Giriş Tarihi: 01.08.2023 16:17
Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 16:20