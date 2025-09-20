Roza Galeri Roza Astroloji 21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: “Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...”

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: “Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...”

21 Eylül 2025 Pazar günü Başak burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması ile hayatınızda yeni bir dönüm noktasına girmiş olacaksınız. Aşk, aile, arkadaşlık bağlarınız ve kendinizle ilgili yaşayacağınız aydınlanmalar, 25 Eylül'de gerçekleşecek Güneş tutulması ile hayatınıza damga vuracak! Peki, gerçekleşecek bu tutulmadan hangi burçlar nasıl etkilenecek? İşte 2025'in önemli gökyüzü olaylarından biri ve sizi bekleyen sürprizler…

Giriş Tarihi: 20.09.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:55
21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Güneş tutulması, hayatınızda yeni bir döngünün kapısının aralanmasını sağlayacak. Bu tutulma, parçalı şekilde gerçekleşeceğinden hayatınızda kısa süreli ve anlık etkilerin yanı sıra zamana yayılan etkileyici ve kalıcı etkiler görülmesine yol açabilir.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Güneş ay düğüm yönlü bir tutulma olduğundan da geçmişle yüzleşmek ve takılı kaldığımız şeyleri bırakmak konusunda oldukça yardımcı olacak bu tutulma, önümüzdeki en az 6 ay etkisini hissettirecek.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Tutulmayı takip eden altı ay içerisinde kontrol etme arzusundan, mükemmelliyetçilikten ve geçmişin yüklerinden arınmak, hayatımızdaki negatifliklerden vazgeçmek ve yeni kıyılara yelken açmak gerekiyor.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

BAŞAK BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Başak burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması 21 Eylül 2025'te Türkiye saatiyle tutulmanın başlangıcı 22:53' te gerçekleşecek.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ BURCU NASIL ETKİLEYECEK?

KOÇ BURCU

Güneş tutulmasından sonraki 6 ay içerisinde Koç burçları, alıştıkları düzenin dışına çıktıklarını ve değişiklikler yaşadıklarını fark edebilir.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Alışılagelmiş günlük rutinlerinize yeni alışkanlıklar ekleyebilir, işinize yaramayan ve size faydası olmayan alışkanlıkları ise geride bırakabilirsiniz.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Kariyer hayatınızda karşınıza yeni fırsatların çıktığını fark edebilir ve ev, aile yaşamınızda daha huzurlu hissedebileceğiniz bir döneme girebilirsiniz.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

BOĞA BURCU

Boğa burçları, gerçekleşecek Güneş tutulması ile aşk hayatlarında büyük bir değişime gidebilir.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Aşk hayatında ve yaratıcı olduklarına inandıkları alanlarda onları mutlu etmeyen her durumu hayatlarından çıkarabilir ve yeni fırsatlara kollarınızı açabilirsiniz.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Bu dönemde yeni bir hobi edinmek, sizlere hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi gelecektir.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Geçmişten gelen bir aşkın yeniden alevlenebileceği veya mutsuz ilişkilerin son erebileceği bu dönemde, hayatınızla ilgili uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

İKİZLER BURCU

Ailenizden veya geçmişten getirdiğiniz yükleri, size iyi gelmeyen tüm alışkanlıkları ardınızda bırakmak isteyebilirsiniz.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

İkizler burçları, gerçekleşecek Güneş tutulması ile kendinizi aile içinde önemli bir kararın içerisinde bulabilirsiniz.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Aile geçmişinize ve aile içi ilişkilere dair bazı gerçeklerin gün yüze çıkabileceği bu dönemde, taşınmalar, yer değişiklikleri, sizi mutlu etmeyen eşyalardan kurtulmak gibi durumlar gündeminizde olabilir.


21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları, bu dönemde eski meselelerin gün yüzüne çıktığı anlar yaşayabilir. Hayatınızda önemli ve radikal değişimlerin görülebileceği bu dönemde, eğitim ve kariyer hayatınızda yeni projelerin sizleri bulması söz konusu.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Hayata bakış açınıza kadar, sizler üzerinde birçok değişikliğin görülmesine yol açacak bu tutulma sırasında, seyahatleriniz artabilir ve ikili ilişkileriniz iyileşebilir.


21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

ASLAN BURCU

Terazi burçları için Güneş tutulması, altı ay içerisinde kendi yeteneklerinden ve çabasından bir gelir kaynağı yaratma şansı ile geçebilir.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Kendi çabanızla, üretiminizle ve yaratıcılığınızla çok çalışarak ilerleyeceğiniz bu yolda, şans kapılarını sonuna kadar araladığınız ve bereketin sizlere doğru yol aldığı anlara tanık olabilirsiniz.


21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

BAŞAK BURCU

Gerçekleşecek Güneş tutulmasından en çok etkilenecek burç olan Başak burçları bu dönemde beden, sağlık, kimlik gibi sizi siz yapan noktalar açısından oldukça büyük bir değişime gireceksiniz.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Önümüzdeki 6 ay içerisinde size iyi gelmeyen, geçmişten bu yana taşıdığınız alışkanlıkları ve tavırları bırakmanız gerekebilir.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

TERAZİ BURCU

Bu dönemde Teraziler, geçmişten gelen duyguların ve psikolojik sorunların gün yüzüne çıktığı bir dilime girebilir.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Biraz dinlenmek, kendinizle ilgilenmek isteyebileceğiniz bu süreçte, stresi yönetmeye yönelik alışkanlıklar edinmek sizlere iyi gelebilir.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

AKREP BURCU

Gerçekleşecek Güneş tutulması ile çevrelerinden tüm negatifliği atacak olan Akrepler, bu süreçte onlara iyi gelmeyen arkadaşlıkları ve insanları hayatlarından çıkarabilir.

21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

Özel hayatınızla ilgilenmek, sevdiklerinizle planlar yapmak, tatile çıkmak bu süreçte sizlere iyi gelebilecek yegane işlerden bazılarıdır.


21 Eylül Güneş tutulması ile tüm olumsuzluklar geride kalıyor! Bakın hangi burç nasıl etkilenecek: Aşk, aile, arkadaşlık bağları güçlenecek...

YAY BURCU

Kariyerinizde ve meslek hayatınızda değişikliklerin gündeme gelebileceği bu süreçte kendinizi, farklı bir sektörde veya istifa etmiş bir halde bulabilirsiniz.