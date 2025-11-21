Roza Galeri Roza Astroloji Bu kişiler pireyi deve yapıyorlar! Astrolojinin en panik 4 burcu…

Bu kişiler pireyi deve yapıyorlar! Astrolojinin en panik 4 burcu…

İnsanlar, koşuşturmacalı geçen hayatlarında yer yer stres altına girebilirler. Ancak astrolojide bazı burçlar var ki, pireyi deve yaparlar. Kafalarına takılan en küçük ayrıntıyı bile derin derin düşünüp kendilerine büyük bir sorun gibi yansıtırlar. Bu nedenle çoğu zaman yanındaki insanlardan "biraz sakin ol" sözünü işitirler. Uzman astrologlar, güçlü sezgileriyle birlikte gelen yoğun düşünce trafiğini içsel tedirginlik haline getiren, endişenin kitabını yazan o burçları açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 10:30
Astrolojide bazı burçlar, kişilik özellikleri sayesinde endişeli ve kaygılı olmaya yatkındır. Bu burçlar; aşırı hassas, mükemmeliyetçi, güçlü sorumluluk duygusu veya karamsarlık gibi kişilik özellikleri gösterebilirler.

Ancak bazıları var ki, adeta doğaları gereği kendilerini stres altına sokmadan hiçbir iş yapamıyorlar! İşte uzman astrologların açıkladığı adeta pireyi deve yapan o 4 burç

1. BAŞAK BURCU

Merkür tarafından yönetilen ve toprak burcu olan Başaklar, genellikle titiz, mükemmeliyetçi ve detaylara dikkat eden tavırlarıyla öne çıkar.

Ayrıntılara karşı keskin bir bakış açısına sahip olan Başaklar, sıklıkla aşırı düşünme ve durumları analiz etme konusunda rakip tanımazlar.

Bu durum, hata yapma veya yüksek standartlarını karşılayamama konusunda aşırı endişe ettikleri bir analiz felci durumuna yol açabilir. Bu da onlarda stres ve kaygı olarak geri döner.

Başaklar, mükemmellik için güçlü bir arzuya sahiptir ve işlerinde, ilişkilerinde veya hayatlarının diğer alanlarında hata yapmaktan veya mükemmelliğe ulaşamamaktan endişe duyarlar.

Sahip oldukları bu mükemmeliyetçi eğilim, kusursuzluk için çabalarken stres ve kaygı yaratabilir.

Kendileri ve başkaları için yüksek beklentiler içerisinde olan bu kişiler, işler planladıkları gibi gitmediğinde veya standartlarını karşılamadığında stres altına girerler.


2. YENGEÇ BURCU

Ay tarafından yönetilen bir su burcu olan Yengeçler, genellikle hassasiyet, duygusal derinlik ve besleyici eğilimleriyle öne çıkarlar.

Yengeç burcu insanları şefkatli ve empatik bir yapıya sahip olduklarından dolayı başkalarının ve çevrelerinin duygularına çok önem verirler.

Çevresindeki insanların duygu-durumlarını analiz ederek özümser ve içselleştirirler. Bu da başkalarının refahı için strese girmelerine neden olur.

Güçlü bir güven ve duygusal bir bağa ihtiyaç duyan bu kişiler, sevdikleri tarafından reddedilme veya terk edilme düşüncelerine yoğunlaşır ve bu konuda kaçınılmaz bir kaygıya düşerler.

Bu durum da, değer verdikleri duygusal baları kaybetme korkusu ve kaygısını tetikler. Bu nedenle kendilerini astrolojinin en endişeli burçları arasında yer edinirler.

3. BALIK BURCU

Jüpiter tarafından yönetilen bir su burcu olan Balık, genellikle şefkat, sezgi ve yaratıcılıkla öne çıkarlar.

Balık burcu bireyleri empatik ve hayalperest yapılarıyla biliniyor olsalar da, sahip oldukları bazı kişilik özellikleri onları kaçınılmaz bir kaygıya sürükleyebilir.


Balık burçları, son derece hassas ve empatiktir. Bu durum, onları başkalarının duygularını ve enerjilerini emmeye daha yatkın hale getirebilir.

Başkalarının acıları ve mücadeleleri konusunda endişelenebilirler veya çevrelerindeki duygular karşısında bunalmış hissedebilirler. Bu da çevrelerindeki insanların refahı konusunda endişeli olmalarına yol açar.

Balık burcu bireyleri genellikle zayıf sınırlara sahiptir ve hayır demekte veya sınır koymakta zorluk çekebilirler. Başkalarının duygularını ve yüklerini üstlenebilirler; bu da etraflarındaki herkese yardım edememe veya destek olamama endişesi ve kaygısına yol açabilir.

4. OĞLAK BURCU

Satürn tarafından yönetilen bir toprak burcu olan Oğlaklar; pratik, hırslı ve sorumluluk sahibidir. Oğlak burcu bireyleri disiplinli ve çalışkan bir yapıya sahip olduklarından hem kendileri hem de başkaları için yüksek standartlara sahiptir.

Hata yapma, kendilerinin veya başkalarının beklentilerini karşılayamama ve hedeflerine ulaşamama konusunda aşırı endişe duyabilirler.

Bu mükemmeliyetçilik eğilimleri, standartları karşılayamama konusunda kaygı ve endişeye yol açabilir.

Hırslı ve azimli yapıları nedeniyle genellikle kendilerine yüksek hedefler koyarlar. Başarısızlık veya istedikleri başarı seviyesine ulaşamama endişesi yaşayabilirler. Bu da profesyonel veya kişisel başarıları konusunda stres ve kaygı haline girmelerine neden olabilir.