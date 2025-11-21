Bu kişiler pireyi deve yapıyorlar! Astrolojinin en panik 4 burcu…
İnsanlar, koşuşturmacalı geçen hayatlarında yer yer stres altına girebilirler. Ancak astrolojide bazı burçlar var ki, pireyi deve yaparlar. Kafalarına takılan en küçük ayrıntıyı bile derin derin düşünüp kendilerine büyük bir sorun gibi yansıtırlar. Bu nedenle çoğu zaman yanındaki insanlardan "biraz sakin ol" sözünü işitirler. Uzman astrologlar, güçlü sezgileriyle birlikte gelen yoğun düşünce trafiğini içsel tedirginlik haline getiren, endişenin kitabını yazan o burçları açıkladı.
Giriş Tarihi: 21.11.2025 10:30