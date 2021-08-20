Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı:22 Ağustos’a dikkat! doğa olayları tüm etkisiyle geliyor!

22 Ağustos 2021'de yılın ikinci Kova Dolunayı gerçekleşiyor. Geçen ay gerçekleşen ilk Kova Dolunayı, Ağustos ayındaki bu ikinci Kova Dolunay'ındaki enerjinin çıkış noktası olarak görülebilir. Bu Dolunayların her ikisi de birbiriyle aynı etki halinde çalışıyor, bu nedenle 23 Temmuz Dolunayı altında bir şekilde eksik hissettiren bir şey olduysa, 22 Ağustos Dolunayının biraz ışık tuttuğunu veya bir şeyi kesin olarak özgürleştirmemize izin verdiğini görebiliriz.

Dolunaylar gece gökyüzünü aydınlatır, karanlık olan her şeyi aydınlatır. Bir şeylerin kapanmasına ve kendimizi artık gerekli olmayan her şeylerden kurtarmamıza izin veren daha yüksek ve daha büyük bir gerçeğin aydınlanmasının bir sembolü olarak değerlendirilir. Bu Dolunayın değişimi ise güçlendirme, daha fazla özgürlük arzumuzu harekete geçirme veya hayatımızda devrim yapılması gereken her şeye ışık tutma potansiyeli oldukça yüksek.

Kova enerjisi, yeni bir şey denemek için her şeyi farklı yapmak ve konfor alanımızdan uzaklaşmakla ilgilidir. Yeniliği, büyümeyi ve olaylara yeni bir perspektiften bakmayı teşvik eder. Güneşin de bu Dolunay zamanında Aslan burcunda yolculuğunu tamamlamasıyla, bize sunulan, herhangi bir yeni vizyonun harekete geçmesine yardımcı olmak için kullanılabilecek ek bir yaratıcı ve cesur enerji artışı ortaya çıkıyor.

Dolunaylar tipik olarak tamamlanma noktalarını temsil ederken, herhangi bir sonun ortaya çıkmasına ve onları yeni potansiyele dönüştürmeye yardımcı olacak yaratıcı enerjiler haline geliyor. Kova , sadece bireyi değil, bütünü korumak için uygulanan teknolojik gelişmelere ve politikalara da hükmeder. Topluluğa ve bütüne odaklanmak harika olsa da, dengeden çok fazla uzaklaşıldığında, Kova enerjisi bazen insanlığın duygusal, şefkatli yanını görmeye engel olabilir ve bunun yerine, olaylara daha teknik bir yaklaşım ile bakılabilir.

Bu Kova Dolunayı'nın ikinci dalgası altında, özellikle küresel düzeyde, bu temaların daha fazlasının gün ışığına çıktığını görebiliriz. Kova enerjisi ile her şeyin yeni bir perspektiften bakmak, açık fikirli olmak ve siyah beyaz düşünceden uzak durmanın yollarını bulmakla ilgili olduğunu bilin.

Şu sıralar Kova burcunda geri giden Jüpiter de bu Dolunay ile kavuşum yapıyor ve enerjisini oldukça aktif hale getiriyor. Jüpiter dokunduğu şeyi genişletir, bu nedenle bu Dolunay altında bizim için tezahür eden her şey herkesin görebileceği şekilde gürültülü, cesur ve net olacaktır.