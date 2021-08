Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı:22 Ağustos’a dikkat! doğa olayları tüm etkisiyle geliyor!

22 Ağustos 2021'de yılın ikinci Kova Dolunayı gerçekleşiyor. Geçen ay gerçekleşen ilk Kova Dolunayı, Ağustos ayındaki bu ikinci Kova Dolunay'ındaki enerjinin çıkış noktası olarak görülebilir. Bu Dolunayların her ikisi de birbiriyle aynı etki halinde çalışıyor, bu nedenle 23 Temmuz Dolunayı altında bir şekilde eksik hissettiren bir şey olduysa, 22 Ağustos Dolunayının biraz ışık tuttuğunu veya bir şeyi kesin olarak özgürleştirmemize izin verdiğini görebiliriz.

Dolunaylar gece gökyüzünü aydınlatır, karanlık olan her şeyi aydınlatır. Bir şeylerin kapanmasına ve kendimizi artık gerekli olmayan her şeylerden kurtarmamıza izin veren daha yüksek ve daha büyük bir gerçeğin aydınlanmasının bir sembolü olarak değerlendirilir. Bu Dolunayın değişimi ise güçlendirme, daha fazla özgürlük arzumuzu harekete geçirme veya hayatımızda devrim yapılması gereken her şeye ışık tutma potansiyeli oldukça yüksek.