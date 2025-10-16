Roza Galeri Roza Astroloji Masum görünüşüne aldanmayın: En "tehlikeli" burçlar açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı...

Hiç kimse sandığınız kadar masum değil… Burcunuzun sizi nasıl tehlikeli birine dönüştürebileceğini hiç düşündünüz mü? Tatlı bir gülümsemenin ya da sessiz bir duruşun ardında, kıskançlık, intikam ya da stratejik bir soğukkanlılık gizli olabilir. Astrologlara göre bazı burçlar kızdırıldığında, ihanete uğradığında ya da baskı altına girdiğinde tam anlamıyla bir "karanlık tarafa" geçiyor. İşte karşınızda, tehlike seviyesine göre sıralanmış en tehlikeli burçlar listesi ve onları öfkelendirmemek için bilmeniz gereken altın kurallar…