Roza Galeri Roza Diyet 30 günde inanılmaz değişim: 113 kiloyla başladı, neredeyse 20 kilo verdi! Sadece tek bir kuralla...

Hareketsiz yaşam tarzı ve düzensiz beslenme alışkanlıkları kilo problemini günden güne artırırken, fazla kilolardan kalıcı olarak kurtulmak ve eski formu yakalamak sabır gerektiren zorlu bir sürece dönüşüyor. Son dönemde popülerliği artan ve zamanlama disiplinine dayanan özel beslenme formülleri ise katı kurallarıyla zayıflama sürecinde ezber bozuyor. İlk gün adım atacak hali bile yokken radikal bir kararla kendine yepyeni bir rota çizen ünlü içerik üreticisi, harfiyen uyguladığı o meşhur kural sayesinde tam 30 günün sonunda tartıda inanılmaz bir netice alarak tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 01.06.2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 16:03
İçerik üreticisi Murat Engin Ekin, gerçekleştirdiği radikal fiziksel dönüşüm ve uyguladığı disiplinli beslenme programıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kilolarından kurtulma sürecinde yaşadığı zorlukları ve uyguladığı yöntemi açık yüreklilikle paylaşan başarılı isim, adından söz ettirmeyi başardı.

Spora başladığı ilk günkü fiziksel durumunu "Hımbıl bir durumum vardı, kondisyon sıfırlanmış... adım atmaya halim yok, mecailim yok ve esneklik de sıfır" sözleriyle tanımlayan Murat Engin Ekin, özellikle kardiyo antrenmanlarında çok zorlandığını gizlemedi.

"MERDİVENE BAKARKEN YORULUYORDUM"

Yaşadığı zorlu süreci "Bir buçuk saat koşturduktan sonra kalbim öyle çıkacakmış gibi oluyor... Merdiven çıkmayı bırak, merdivene bakarken yoruluyordum" diyerek aktaran ünlü içerik üreticisi, kilo verme konusundaki sert yöntemini ise şu ifadelerle açıkladı:

"Kilo vermek istiyorsan, ekmeği, unu, şekeri keseceksin."

ARALIKLI ORUÇ KURALINA UYMUŞ!

Süreç boyunca "yağsız, tuzsuz, unsuz" kabak, karides ve yeşillik tükettiğini belirten Ekin, hem az beslendiğini hem de intermittent fasting (aralıklı oruç) uyguladığını dile getirdi.

Günlük rutininden kesitler sunan içerik üreticisi, "Ben sabah kalktığım zaman 5-6 saat yemek yemem full kahve içerim. Bir 5 saat geçmiş olur zaten" diyerek yeşil çay da tükettiğini sözlerine ekledi.

Diyetinde tavada değil haşlanmış yumurta, kaliteli karbonhidrat ve protein ağırlıklı besinleri tercih eden Murat Engin Ekin; yağsız kıyma ve tavuk göğsü gibi gıdalara yöneldi.

Bu beslenme düzeninin yanında bol bol spor yaptığını da belirten içerik üreticisi, katı disiplinin sonucunu tartıda net bir şekilde gördü.

İlk güne 113.1 kilo ile başlayan başarılı içerik üreticisi, tam 30 günün sonunda 93.07 kiloya düşerek toplamda 19.4 kilo vermeyi başardı.

EDİTÖRDEN UYARI: Her bireyin metabolizması, sağlık geçmişi ve vücut yapısı farklıdır. Bu tür radikal kalori kısıtlamaları ve sert diyet programları ciddi sağlık riskleri barındırabileceğinden, herhangi bir beslenme veya spor programına başlamadan önce mutlaka bir uzman doktora ve alanında uzman bir diyetisyene danışılması gerekmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör
