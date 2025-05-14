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37 yaşındaki anne 6 ayda 45 kiloyu böyle verdi! Sırrı çok basitmiş: “Günde 20 dakika…”

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Brianna Oyewo, pandemi sürecinde başlattığı yaşam tarzı değişikliğiyle 45 kilo verdi. Ancak gerçek dönüşüm, kilo kaybının ötesinde, sağlıklı ve sürdürülebilir alışkanlıklar edinmesiyle geldi. İşte o inanılmaz dönüşüm…

Giriş Tarihi: 14.05.2025 08:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 08:29
37 yaşındaki anne 6 ayda 45 kiloyu böyle verdi! Sırrı çok basitmiş: Günde 20 dakika…

2020 yılında, ilk çocuğunu doğurduktan sonra hem pandemi koşullarının yarattığı endişeler hem de anneliğe dair sorumluluklar Oyewo için bir dönüm noktası oldu. Uzun yıllardır fazla kilolarla mücadele ettiğini belirten Oyewo, "Tüm hayatım boyunca kiloluydum. Artık bir şeyleri değiştirmem gerekiyordu. Çocuğumla birlikte koşup oynayabilen bir anne olmak istedim," diyerek bu süreci anlattı.

37 yaşındaki anne 6 ayda 45 kiloyu böyle verdi! Sırrı çok basitmiş: Günde 20 dakika…

Evde geçirilen zamanı avantaja çeviren Oyewo, hem beslenme düzenini hem de egzersiz alışkanlıklarını gözden geçirdi. Karbonhidrat tüketimini azaltıp aralıklı oruç uygulamaya başlayan Oyewo, sadece altı ay içinde yaklaşık 45 kilo verdi. Ancak bu başarı, beraberinde başka bir sorunu getirdi: Aşırı kısıtlayıcı beslenme ve yoğun egzersiz rutini.

37 yaşındaki anne 6 ayda 45 kiloyu böyle verdi! Sırrı çok basitmiş: Günde 20 dakika…

Yakın çevresinin uyarıları üzerine bu yaşam tarzının sürdürülebilir olmadığını fark eden Oyewo, 2021 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra daha dengeli bir yaklaşım geliştirmeye karar verdi. Şimdi 37 yaşında olan iki çocuk annesi Oyewo, bir yandan tam zamanlı olarak kamu sektöründe çalışıyor, bir yandan da kişisel antrenörlük yapıyor.

37 yaşındaki anne 6 ayda 45 kiloyu böyle verdi! Sırrı çok basitmiş: Günde 20 dakika…

Artık asıl hedefinin kilo kaybı değil, kazançlar olduğunu vurgulayan Oyewo, "Ne kaybedeceğim değil, ne kazanacağım önemli. Daha fazla enerjim var ve çocuklarımla daha fazla vakit geçirebiliyorum," diyor.

37 yaşındaki anne 6 ayda 45 kiloyu böyle verdi! Sırrı çok basitmiş: Günde 20 dakika…

ESNEK, PROTEİN ODAKLI BESLENME

Hamileliğiyle birlikte sağlığına daha çok odaklanan Oyewo, başlangıçta düşük karbonhidrat ve aralıklı oruç yöntemleriyle ilerledi. Ancak zamanla bu alışkanlıklar fazla kısıtlayıcı hale geldi. Şimdi ise daha esnek bir diyet uyguluyor. Kalori ve protein miktarına dikkat ediyor, ancak her öğünü tek tek hesaplamıyor.