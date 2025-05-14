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37 yaşındaki anne 6 ayda 45 kiloyu böyle verdi! Sırrı çok basitmiş: “Günde 20 dakika…”
37 yaşındaki anne 6 ayda 45 kiloyu böyle verdi! Sırrı çok basitmiş: “Günde 20 dakika…”
ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Brianna Oyewo, pandemi sürecinde başlattığı yaşam tarzı değişikliğiyle 45 kilo verdi. Ancak gerçek dönüşüm, kilo kaybının ötesinde, sağlıklı ve sürdürülebilir alışkanlıklar edinmesiyle geldi. İşte o inanılmaz dönüşüm…
Giriş Tarihi: 14.05.2025 08:27
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 08:29