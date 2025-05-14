37 yaşındaki anne 6 ayda 45 kiloyu böyle verdi! Sırrı çok basitmiş: “Günde 20 dakika…”

2020 yılında, ilk çocuğunu doğurduktan sonra hem pandemi koşullarının yarattığı endişeler hem de anneliğe dair sorumluluklar Oyewo için bir dönüm noktası oldu. Uzun yıllardır fazla kilolarla mücadele ettiğini belirten Oyewo, "Tüm hayatım boyunca kiloluydum. Artık bir şeyleri değiştirmem gerekiyordu. Çocuğumla birlikte koşup oynayabilen bir anne olmak istedim," diyerek bu süreci anlattı.