Aç karına 1 bardak içmek mum gibi erimenizi sağlıyor! Haftada 3 kilo vermeyi garantileyen yöntem...

Düzenli olarak su içemiyorsanız, suyunuza biraz limon eklemek sizi daha sık su içmeye motive edebilir. Limon, suyun tadını biraz daha taze yapar ve daha tatmin edici bir his verebilir, bu da sizi daha fazla su içmeye motive etmede önemli bir yöntemdir.