Ekmeği bırakamıyorum diyenler dikkat! Kilo vermek için ekmek yerine kullanabileceğiniz 10 sebze

Özellikle Anadolu'da olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de ekmek, temel gıda kaynaklarından biri. Birçok formu bulunan ekmeğin, her ne kadar tam tahıllı olanını tüketmek gerekse de bazı durumlarda dozu kaçabiliyor. Üstelik kilo vermek için karbonhidrat oranını azaltmak konusunda en büyük zorluk çekilen konulardan biri olan ekmek tüketimi, aslında birkaç alternatif bulunduruyor.

Bir dilim ekmek, fazladan 53 kalori demektir. Üstelik seçenek beyaz ekmekse, kan şekerinin ani yükselişi, uzun süre tok tutmaktan uzak bir seçenek olacaktır. Bu nedenle egzersiz yapmanıza rağmen kilo veremediğinizi düşünüyorsanız bunun için ekmek tüketiminde biraz değişikliğe gitmek en iyi seçeneklerden biri olabilir. Peki ekmek yerine neler kullanılabilir? İşte o sebze ve meyveler…

PATATES Patates yoğun bir karbonhidrat içeriğine sahip olsa da karmaşık karbonhidrat yapısına sahip olması sayesinde beyaz ekmekten daha iyi bir seçenek haline gelecektir. Yoğun bir egzersiz programı izleyenler için ideal olan patates, ihtiyaç duyulan karbonhidrat içeriğini daha sağlıklı bir şekilde tüketebilmenize olanak tanır. Örneğin; herhangi bir öğün için büyük patates dilimlerinin üzerine koyacağınız birkaç malzeme ile kendinize fırında mini patates pizzalar hazırlayabilirsiniz.

TAZE BİBERLER İster kapya ister dolmalık biberler olsun, biraz közledikten sonra bu muhteşem lezzeti birkaç sandviç malzemesiyle muhteşem hale getirebilirsiniz. Biberlerin tarafını açtıktan sonra kullanmak istediğiniz, peynir, domates gibi malzemeleri yerleştirebilir, kendinize bir kahvaltı veya ara öğün olarak "biber sandviç" hazırlayabilirsiniz. Ayrıca dilimlenmiş bir dolmalık biberin ortasına kıracağınız bir yumurta, hem estetik hem de kalorisi düşük kahvaltı tabakları hazırlayabilmenizi mümkün kılar.

PATLICAN Patlıcanı genellikle tencere ve fırın yemeklerinde tüketmeye alışkınız. Fakat düşük kalorisi ve yoğun lif içeriği sayesinde en iyi diyet seçeneklerinden biri ve aslında bir ekmek yerine de kullanılabilir. Patlıcan dilimlerini biraz kalın doğradıktan sonra ızgarada hafifçe pişirin. Bu dililmler, akşam yemeğinde veya kahvaltıda en iyi "ekmek" seçeneklerinden biri olacaktır.