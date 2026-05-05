Göbek ve bel çevresindeki yağı sabun gibi eritiyor! Adını duyan aktara koşuyor: 1 tutamı yeterli...

UYGULAMA VE UYARILAR

Kişnişin kan şekerini düzenleyen insülin salgısını iyileştirdiği ve bu sayede şeker isteğini azalttığı da bilinen faydaları arasında. Ancak uzmanlar, bu çalışmaların çoğunun hayvanlar üzerinde yapıldığını hatırlatarak, insanlar üzerindeki tam etkinin kişiden kişiye değişebileceğini belirtiyor. Kişnişi salatalara eklemek, tohumlarını çay olarak tüketmek veya suyunu içmek sağlıklı bir diyetin destekçisi olabilir; fakat kronik rahatsızlığı olanların bu tür doğal takviyelere başlamadan önce mutlaka bir doktora danışması öneriliyor.

Sağlıklı bir uyku, düzenli egzersiz ve dengeli bir beslenme programına eklenen bir tutam kişniş, vücudunuzun içten dışa yenilenmesine ve inatçı yağların yok edilmesine yardımcı olabilir.