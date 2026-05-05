Göbek ve bel çevresindeki yağı sabun gibi eritiyor! Adını duyan aktara koşuyor: 1 tutamı yeterli...

Haberimizde yer alan bilgiler akademik çalışmalara ve uzman görüşlerine dayanmakla birlikte, tıbbi bir teşhis, tedavi yöntemi veya reçete yerine geçmez.
Doğal bitkiler ve takviyeler faydalı olabilmelerinin yanı sıra her bünyede farklı reaksiyonlara neden olabilir. Kişnişin yemeklerde baharat veya yeşillik olarak tüketilmesi genel anlamda güvenli kabul edilse de kür veya yoğun takviye olarak kullanılmadan önce aşağıdaki durumlara dikkat edilmelidir:
İlaç Etkileşimleri: Kişnişin kan şekerini ve tansiyonu düşürücü potansiyel etkileri bulunmaktadır. Halihazırda diyabet (şeker) veya hipertansiyon (yüksek tansiyon) ilacı kullanan bireylerde, bu değerlerin tehlikeli seviyelere düşmesine yol açabilir.
Alerji Riski: Maydanozgiller (havuç, kereviz, anason, rezene vb.) familyasındaki bitkilere alerjisi olan kişilerin kişniş tüketirken son derece dikkatli olması gerekir; ciltte kızarıklık, kaşıntı veya solunum yolu hassasiyeti gelişebilir.
Hamilelik ve Emzirme: Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınların, bitkisel suları veya tohum kürlerini tedavi/diyet amacıyla yoğun miktarda tüketmeden önce mutlaka kadın doğum uzmanlarına danışması gerekmektedir.
Bilimsel Verilerin Sınırı: Unutulmamalıdır ki bahsi geçen araştırmaların büyük bir kısmı hayvan deneylerine (fare ve bıldırcın) dayanmaktadır. İnsanlar üzerindeki kesin etki mekanizmaları ve güvenli tedavi dozajları için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.
Herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak reçeteli ilaç kullanıyorsanız ya da kilo vermek amacıyla yeni bir beslenme rutinine başlamayı planlıyorsanız, bunu uygulamadan önce mutlaka doktorunuza veya kayıtlı bir diyetisyene danışınız. Vücudunuzun vereceği tepkileri en iyi takip edecek olan kişi sağlık profesyonelleridir.