Roza Galeri Roza Diyet Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki...

Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki...

İç organlardaki yağlanma, özellikle vücudun orta bölümünde kendine yer bulan ve dikkat edilmemesi halinde birçok metabolik sendroma neden olan sorunların başında geliyor. Bel çevresinde oluşan bu yağlanmayla mücadele etmek için beslenme sisteminde önemli değişiklikler yapmak gerekiyor. Bazı besinlerden bu noktada faydalanmak ise yağ yakım hızını artırabilir. İşte yağları kolaylıkla yakan o bitki...

Giriş Tarihi: 23.04.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 08:42
Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki...

Kilo vermek, oldukça zor bir süreçmiş gibi görünse de aslında doğru adımları atmak, büyük bir önem taşıyor. Özellikle yağ oranından kaybedilen kilo, daha uzun süreli ve kalıcı bir kilo kaybı süreci sunuyor. Bu nedenle tüketebileceğiniz farklı birkaç besin, metabolizmanızı hızlandırarak bu süreci kolay hale getiriyor.

Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki...

Viseral yağ olarak da bilinen iç yağlanma, iltihaplanmayı tetikleyen sitokin adı verilen bir proteinin daha fazla üretmeye neden olabilir. Bu durum ise kronik rahatsızlık riskini de artırarak yaşam kalitesini düşüren önemli bir durum. Uzmanlar ise bu konuda en iyi sonuçları elde etmek için metabolizmanın hızlanmasını sağlayan, bir yeşilliğin oldukça etkili olduğunu dile getiriyor.

Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki...

Viseral yağ olarak da bilinen iç yağlanma, iltihaplanmayı tetikleyen sitokin adı verilen bir proteinin daha fazla üretmeye neden olabilir.

Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki...

Bu durum ise kronik rahatsızlık riskini de artırarak yaşam kalitesini düşüren önemli bir durum. Uzmanlar ise bu konuda en iyi sonuçları elde etmek için metabolizmanın hızlanmasını sağlayan, bir yeşilliğin oldukça etkili olduğunu dile getiriyor.

Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki...

Bir sağlık psikologu olan Ieva Kubilite, kişniş suyunun hızlı kilo vermek için oldukça popüler olduğunu belirtiyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA