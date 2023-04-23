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Roza Diyet
Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki...
Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki...
İç organlardaki yağlanma, özellikle vücudun orta bölümünde kendine yer bulan ve dikkat edilmemesi halinde birçok metabolik sendroma neden olan sorunların başında geliyor. Bel çevresinde oluşan bu yağlanmayla mücadele etmek için beslenme sisteminde önemli değişiklikler yapmak gerekiyor. Bazı besinlerden bu noktada faydalanmak ise yağ yakım hızını artırabilir. İşte yağları kolaylıkla yakan o bitki...
Giriş Tarihi: 23.04.2023 08:39
Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 08:42