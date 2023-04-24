Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki | Video
İç organlardaki yağlanma, özellikle vücudun orta bölümünde kendine yer bulan ve dikkat edilmemesi halinde birçok metabolik sendroma neden olan sorunların başında geliyor. Bel çevresinde oluşan bu yağlanmayla mücadele etmek için beslenme sisteminde önemli değişiklikler yapmak gerekiyor. Bazı besinlerden bu noktada faydalanmak ise yağ yakım hızını artırabilir. İşte yağları kolaylıkla yakan o bitki.
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