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Ne iğne ne de ilaç! Yağları mum gibi eriten o yöntemi Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı!
Ne iğne ne de ilaç! Yağları mum gibi eriten o yöntemi Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı!
İç organ yağlanması (viseral yağ), deri altı yağlanmasına göre çok daha büyük sağlık riski taşır. Diyabetten kalp hastalıklarına, kanserden kronik inflamasyona kadar birçok hastalıkla ilişkili... Bu yağlardan kurtulmanın en etkili yolu ise mucize yöntemler değil; doğru planlanmış beslenme ve düzenli egzersiz yapmak.
Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 09:32