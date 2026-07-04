Ne iğne ne de ilaç! Yağları mum gibi eriten o yöntemi Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı!

YAĞLARI ERİTMEDE TEMEL KURALLAR

1 Viseral yağ dokusundan kilo kaybını sağlamak için; güne protein, diyet lifi ve sağlıklı yağ içeren bir kahvaltı öğünü ile başlamalısınız. Günün orta zamanında sağlıklı protein miktarı yüksek ve az miktarda sağlıklı karbonhidrat içeren bir öğün planlamalısınız. Akşam yemeğinizin yüksek protein ve dengeli lif içeren besin kombinasyonu ile tamamlamanız önemli olduğunu belirtmek isterim. 3 ana 1 ara öğün yaparak öğünler arasında en az dört saat mesafe bırakmak düşük kalorili bir diyetin ideal yoludur diyebilirim.

2 İç organ yağ dokusunun daha belirgin azalması için glisemik indeksi düşük bitkisel besinler, polifenol ve oleik asit içeren sağlıklı yağlı yiyecekler, yeterli sağlıklı proteinlerin yer aldığı beslenme planına orta ve yüksek tempolu yürüyüşlerin olduğu bir egzersiz planını yapmak önemlidir değerli okuyucularım.



3 Farklı egzersiz planları viseral yağın erimesinde aktif bir etki sağlar.

Orta yoğunlukta uzun yürüyüşler viseral yağın azalmasında pratik ve sürdürülebilir aktivite çeşidinden biridir. Direnç egzersizleri ile aorobik egzersizleri birlikte yapmak sinerjik etkiyle viseral yağ kaybında etkilidir.

Yüksek yoğunluklu interval aktiviteler hem bel çevresinde azalma hem de viseral yağ dokusu kaybını sağlamada idealdir.

4 Viseral yağ dokusunun azalmasında gece açlığı oldukça önemli diğer bir kriterdir. Gece açlığını 10-12 saat optimize etmek yağ asidi oksidasyonunu sağlamak için elzemdir. Erken kahvaltı ve erken akşam yemeği planlayarak gece 10-12 saat açlığı korumak oldukça kolay uygulanabilir.



