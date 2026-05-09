Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Vücudunuzu yağ yakma makinesine çevirecek 10 altın kural

İdiyopatik öğünden 180 dakika sonra, beslenmeye bağlı öğünden sonra 120 dakika içinde ve geç reaktif hipoglisemi dediğimiz öğünden sonra 240, 300 dakikada gelişen problemdir. Aslında fizyolojik olarak şöyle ilerler. Yemek yedikten sonra ilk faz insülin yanıtı azalınca kan şekeri öğün sonrası yükselmeye başlar. İkinci faz insülin salgılanmasının geç ancak fazla olması sebebiyle yükselen kan şekerinde ani bir düşme olmasına sebep olur. Böylece biz bu duruma geç reaktif hipoglisemi deriz.

Yüksek insülin seviyeleri ayrıca yağ ve kas hücrelerinde insülin post-reseptörlerinin regülasyonunu bozar ve sonuç olarak insülin duyarlılığı azalır. Bu sebeple obezitesi olan ve diyabet aile öyküsü olan kişilerin reaktif hipoglisemi durumu düzeltilmez ise diyabete yakalanma riskleri de yüksek olabileceği düşünülmektedir.