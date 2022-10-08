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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez: "Zayıflamanın formülü uykuda! Bu saat aralığında uyumak yağları yok ediyor"
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez: "Zayıflamanın formülü uykuda! Bu saat aralığında uyumak yağları yok ediyor"
Ana görevi vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlamak ve uyku düzenini sağlamak olan melatonin, yağ yakımında en etkili hormon. Vücutta bu hormonun salgılanmasını artırmak için ise yaşam tarzımız ve beslenme şeklimiz çok önemli...
Giriş Tarihi: 08.10.2022 09:05
Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 09:31