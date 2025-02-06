Avuç avuç saç dökülmesini durdurmak için haftada bir gün sürün! 30 dakikada doğadan geçen şifa…

Saç dökülmesi mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği, hormon bozukluğu gibi nedenlerle meydana gelir. Çeşitli rahatsızlıklar sonucu gücünü kaybeden ve dökülen saçlarımızı eski haline getirmek uzun sürecekmiş gibi gözükse de bu ürünle sadece birkaç haftada çok iyi sonuçlar alabilirsiniz.