Kariyerine egzotik bir kabare dansçısı olarak başlayan May, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanarak sinemaya adım attı. Tívoli (1974), Carnival Nights (1978) ve The Loving Ones (1979) gibi popüler komedilerde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ünlü aktris, yalnızca yeteneğiyle değil, aynı zamanda büyüleyici güzelliğiyle de milyonları kendine hayran bıraktı.