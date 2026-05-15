Hassas ciltliyseniz bu haberi okumadan duşa girmeyin! Sabun mu daha iyi duş jeli mi? Uzmanlar en güvenli temizlik yöntemini açıkladı…

Yıllardır fark etmeden cildinize zarar vermiş olabilirsiniz! Sabun mu cildi kurutur, yoksa duş jeli mi kimyasal barındırır? Uzmanlar banyo rutininde yapılan o kritik hatayı ve cilt tipine göre 'en güvenli' temizlik yolunu açıkladı. Hassas bir cildiniz varsa, bariyerinizi korumak için bu detaylara dikkat edin.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 15:23 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 15:47
Kişisel temizlik rutinlerinin vazgeçilmez parçaları olan sabun ve duş jelleri, cilt sağlığı üzerindeki etkileri bakımından uzmanlar tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.

Yapılan son araştırmalar, her iki ürünün de temel hijyen ihtiyacını karşılamasına rağmen, içeriklerinin bireyin cilt yapısına göre titizlikle seçilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Vücudun doğal yağlarıyla birleşen kir ve bakterilerin arındırılması sürecinde sabunlar, yağlı tabakayı parçalayıp yüksek temizlik etkinliği sunarken; duş jelleri, özellikle yıkama esnasında kaybedilen nemi formülündeki bileşenlerle geri kazandırma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Cilt tipine göre ürün tercihinin kritik bir rol oynadığını belirten uzmanlar, kuruma ve dökülme eğilimi gösteren hassas cilt yapısına sahip bireylerin, bariyer koruyucu özelliği yüksek ve nemlendirici ağırlıklı duş jellerine yönelmesini tavsiye ediyor.

Öte yandan sabunlar, genellikle paraben ve yapay koruyucu içermeyen sade içerikleriyle alerji riskini minimize eden, çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Özellikle doğal içerikli ve hipoalerjenik yapıdaki kalıp sabunlar, hassas ciltler için güvenli bir liman oluştururken, yulaf ezmesi gibi doğal parçacıklar içeren türleri ise kimyasal kullanmadan ölü hücrelerden arınmak isteyenler için doğal bir peeling alternatifi sunuyor.

Temizlik ürünlerinin formülasyonunda yer alan bileşenler ise sağlığın korunması noktasında belirleyici bir unsur olarak görülüyor.

Bitki bazlı bir temizleyici olan gliserin, cilt bariyerindeki nemi hapsederken kiri nazikçe temizlemesiyle uzmanların tam notunu alıyor.

Ancak, sabun veya jellerde bulunabilen aşırı agresif antibakteriyel maddelerin cildin doğal florasına zarar verebileceği konusunda ciddi uyarılar yapılıyor.

Hijyen uzmanları, sabun ve duş jeli arasında kesin bir üstünlük olmadığını vurgulayarak, seçimin tamamen kişisel cilt hassasiyetine ve içerik tercihlerine göre yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

Kronik cilt rahatsızlığı olanlar için ise bir dermatolog görüşü almadan ürün değiştirilmemesi hayati önem taşıyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
