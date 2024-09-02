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“Küçükken sarışındım” diyenler dikkat! Meğer ardındaki neden…

Zaman zaman çocukluk fotoğraflarına açıp baktığınızda değiştiğinizi fark ediyor olabilirsiniz. Çevrenizden "Çocukken benim saçlarım sarıymış." ya da "Çocukken benim saçlarım daha açık renkliydi." cümlelerini duyuyor hatta belki sizde bu cümleleri kuruyor olabilirsiniz. Her iki cümlenin de doğruluk payı vardır çünkü, çocukken olan saç tonunuz yaşınız ilerledikçe yavaş yavaş koyulaşmaya başlar. Peki bunun nedeni nedir? Cevabını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:28
Küçükken sarışındım diyenler dikkat! Meğer ardındaki neden…

Birçok kişi yaşlandığında saçların beyazlama zamanına kadar aynı kaldığını düşünür. Bu düşünce pek doğru değildir.

Küçükken sarışındım diyenler dikkat! Meğer ardındaki neden…

Saç renginizin yaşınız ilerledikçe değişme nedeni aslında genlerinizden dolayıdır. Nasıl mı? İşte detaylar…

Küçükken sarışındım diyenler dikkat! Meğer ardındaki neden…

SAÇ RENGİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN SEBEBİ NEDİR?

Saç renginizdeki değişiklikler; saç, cilt ve göz rengini belirleyen farklı pigment türlerinin genel adı olan 'melanin' isimli pigmentten kaynaklanır.

Küçükken sarışındım diyenler dikkat! Meğer ardındaki neden…

Saç renginden sorumlu pigmentlere ise 'eumelanin' ve 'pheomelanin' denir.

Küçükken sarışındım diyenler dikkat! Meğer ardındaki neden…

EUMELANİN VE FEOMELANİN NEDİR?

Eumelanin saçınızın rengini belirleyen bir pigmenttir.

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