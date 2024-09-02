“Küçükken sarışındım” diyenler dikkat! Meğer ardındaki neden…

Zaman zaman çocukluk fotoğraflarına açıp baktığınızda değiştiğinizi fark ediyor olabilirsiniz. Çevrenizden "Çocukken benim saçlarım sarıymış." ya da "Çocukken benim saçlarım daha açık renkliydi." cümlelerini duyuyor hatta belki sizde bu cümleleri kuruyor olabilirsiniz. Her iki cümlenin de doğruluk payı vardır çünkü, çocukken olan saç tonunuz yaşınız ilerledikçe yavaş yavaş koyulaşmaya başlar. Peki bunun nedeni nedir? Cevabını sizler için derledik.