Makyajınız gün içinde pul pul dökülüyorsa sebebi bu! Kimse bilmiyor ama her şeyi mahveden o detay...

KUSURSUZLUĞUN ŞİFRESİ: 8 ADIMDA PÜRÜZSÜZ TEN MAKYAJI

Aynaya baktığınızda kendi cildinizin en parlak, en doğal ve pürüzsüz halini görmek istiyorsanız, profesyonellerin önerdiği doğru makyaj sırasına kulak verin:

1. ADIM: Nemlendirici: Temiz cildinizi iyice nemlendirin ve emilmesini bekleyin. Nemli bir cilt, makyajın dökülmesini engelleyen en büyük kalkandır.

2. ADIM: Makyaj Bazı: Gözenekleri eşitlemek ve makyajın kalıcılığını artırmak için bariyerinizi oluşturun.

3. ADIM: Fondöten: Ten rengini eşitlemek amacıyla ince bir katman halinde dağıtarak uygulayın.

4. ADIM: Kapatıcı: Sadece göz altlarına ve varsa cilt lekelerinin üzerine lokal olarak dokundurun.

5. ADIM: Pudra: Fondöten ve kapatıcıyı sabitlemek için hafif bir pudrayla (özellikle T bölgesine) ince bir dokunuş yapın.

6. ADIM: Kontür: Yüz hatlarınızı doğal bir şekilde boyutlandırın.

7. ADIM: Allık: Yanaklarınıza taze ve canlı bir hava katın.

8. ADIM: Aydınlatıcı: Son dokunuş olarak yüzün yüksek noktalarına ışıltı vererek kusursuz görünümü tamamlayın!