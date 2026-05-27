Makyajınız gün içinde pul pul dökülüyorsa sebebi bu! Kimse bilmiyor ama her şeyi mahveden o detay...

Sabah büyük bir özenle yaptığınız makyajınız, gün ortasına doğru pul pul dökülüyor, çizgilere doluyor ve yapay bir tabaka gibi mi duruyor? Çoğu kadının farkında olmadan yaptığı o büyük hata, aslında istenmeyen bu görüntünün en büyük sebebi.

Giriş Tarihi: 27.05.2026 08:43 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 08:44
İşte makyajı felakete sürükleyen o detay ve kusursuz cildin 8 adımlı gizli formülü…

Kadınların makyaj yaparken en çok karşılaştığı ve kabus gibi gören o durum sonunda aydınlığa kavuştu: Pul pul dökülen, ağır ve yapay bir ten makyajı...

Güzellik sektöründe "cakey" yani kek görünümü olarak bilinen bu durum, genellikle yanlış ürün kullanımına bağlanır. Ancak işin aslı tamamen farklı! Sosyal medyada viral olan ve makyaj uzmanlarının da doğruladığı o gizli detay, tüm ezberleri bozuyor.

Eğer siz de makyajınızın gün içinde parça parça dökülmesinden şikayetçiyseniz, muhtemelen "uygulama sırasını" yanlış yapıyorsunuz. İstediğiniz kadar cildinize uygun ürün kullanın; doğru sırayı takip etmediğiniz sürece o kusursuz, porselen görünümü yakalamanız imkansız.

İşte makyajınızı yaparken bilmeniz o kritik detaylar…

HER ŞEYİ MAHVEDEN O DETAY: SAKIN BU SIRAYLA YAPMAYIN!

Makyajınızın kalıp gibi durmasına ve gün içinde dökülmesine yol açan, acilen terk etmeniz gereken yanlış makyaj sırası şu şekilde:

  1. Makyaj Bazı: Cildi nemlendirmeden doğrudan baz sürmek, tenin kurumasına ve ürünün pul pul dökülmesine zemin hazırlar.
  2. Nemlendirici: Bazın üzerine nemlendirici sürmek, bazın sabitleyici ve gözenek gizleyici etkisini tamamen yok eder.
  3. Kapatıcı: Fondötenden önce yoğun kapatıcı uygulamak, ciltte ağırlık ve katmanlaşma yaratır.
  4. Fondöten
  5. Allık
  6. Kontür
  7. Aydınlatıcı
  8. Pudra: En son aşamada tüm yüzü pudraya boğmak, makyajı tamamen kurutur ve "kek" görüntüsünü kaçınılmaz kılar.
KUSURSUZLUĞUN ŞİFRESİ: 8 ADIMDA PÜRÜZSÜZ TEN MAKYAJI

Aynaya baktığınızda kendi cildinizin en parlak, en doğal ve pürüzsüz halini görmek istiyorsanız, profesyonellerin önerdiği doğru makyaj sırasına kulak verin:

1. ADIM: Nemlendirici: Temiz cildinizi iyice nemlendirin ve emilmesini bekleyin. Nemli bir cilt, makyajın dökülmesini engelleyen en büyük kalkandır.

2. ADIM: Makyaj Bazı: Gözenekleri eşitlemek ve makyajın kalıcılığını artırmak için bariyerinizi oluşturun.

3. ADIM: Fondöten: Ten rengini eşitlemek amacıyla ince bir katman halinde dağıtarak uygulayın.

4. ADIM: Kapatıcı: Sadece göz altlarına ve varsa cilt lekelerinin üzerine lokal olarak dokundurun.

5. ADIM: Pudra: Fondöten ve kapatıcıyı sabitlemek için hafif bir pudrayla (özellikle T bölgesine) ince bir dokunuş yapın.

6. ADIM: Kontür: Yüz hatlarınızı doğal bir şekilde boyutlandırın.

7. ADIM: Allık: Yanaklarınıza taze ve canlı bir hava katın.

8. ADIM: Aydınlatıcı: Son dokunuş olarak yüzün yüksek noktalarına ışıltı vererek kusursuz görünümü tamamlayın!

ALTIN DEĞERİNDE İPUCU

Makyajda pürüzsüzlüğün sırrı, ürünleri üst üste yığmak değil, doğru sırayla ve ince katmanlar halinde uygulamaktır. Cildinizi sevin, doğru adımlarla ışıldamasını sağlayın!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
