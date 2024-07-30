Saçlarınızın dalgalı mı kıvırcık mı? Bu yöntem ile anında öğrenin

Düz saçları diğer saçlara göre ayırt etmek oldukça kolaydır. Ancak kıvırcık saça sahip olduğunu düşünenler için aynı durum geçerli değildir. Saçlarınızın gerçekten kıvırcık olup olmadığını anlayabilmeniz için Andre Walker tarafından oluşturulan saç sınıflandırma sistemine göz atabilirsiniz. Walker, saç görüntüsüne bağlı olarak kıvırcık, ya da dalgalı olduğunu anlamanın bazı yolları paylaştı.