Saçlarınızın dalgalı mı kıvırcık mı? Bu yöntem ile anında öğrenin
Düz saçları diğer saçlara göre ayırt etmek oldukça kolaydır. Ancak kıvırcık saça sahip olduğunu düşünenler için aynı durum geçerli değildir. Saçlarınızın gerçekten kıvırcık olup olmadığını anlayabilmeniz için Andre Walker tarafından oluşturulan saç sınıflandırma sistemine göz atabilirsiniz. Walker, saç görüntüsüne bağlı olarak kıvırcık, ya da dalgalı olduğunu anlamanın bazı yolları paylaştı.
Giriş Tarihi: 30.07.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:10