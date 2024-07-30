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Saçlarınızın dalgalı mı kıvırcık mı? Bu yöntem ile anında öğrenin

Düz saçları diğer saçlara göre ayırt etmek oldukça kolaydır. Ancak kıvırcık saça sahip olduğunu düşünenler için aynı durum geçerli değildir. Saçlarınızın gerçekten kıvırcık olup olmadığını anlayabilmeniz için Andre Walker tarafından oluşturulan saç sınıflandırma sistemine göz atabilirsiniz. Walker, saç görüntüsüne bağlı olarak kıvırcık, ya da dalgalı olduğunu anlamanın bazı yolları paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.07.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:10
Saçlarınızın dalgalı mı kıvırcık mı? Bu yöntem ile anında öğrenin

Walker tarafından oluşturulan bu sınıflandırma sayesinde saçlarınızın hem kıvırcık olup olmadığını hem de saçınızın alt kategorilerini öğrenebilirsiniz.

Saçlarınızın dalgalı mı kıvırcık mı? Bu yöntem ile anında öğrenin

Angela C. Stevens ise saç tipinizi belirlerken hesaba katılması gereken başka faktörler olduğunu düşünüyor. Hesaba katılması gereken diğer faktörler ise, saçın yoğunluğu ve saçın işlem görüp görmemiş olması olabilir. Örneğin saçınız fazla işlem gördüyse kendi dokusu zarar görmüş ve kıvırcık saçlıyken bukleleri zayıflamış ve dalgalı bir görüntü oluşmuş olabilir.

Saçlarınızın dalgalı mı kıvırcık mı? Bu yöntem ile anında öğrenin

KIVIRCIK SAÇ

Daha kalın, sıkı ve spiral buklelerden dolayı diğer ikisine oranla ayırt etmesi çok daha kolaydır.

Saçlarınızın dalgalı mı kıvırcık mı? Bu yöntem ile anında öğrenin

DALGALI SAÇ

Kıvırcık saça oranla çok daha gevşek bir dokuya sahiptir. Genellikte kökte birkaç santim düz olarak görünür. Kıvrımlı saç keskin bir spiral şeklindeyken, dalgalı saç daha çok gevşek bir S şeklindedir.

Saçlarınızın dalgalı mı kıvırcık mı? Bu yöntem ile anında öğrenin

SAÇINIZIN ALT KATEGORİSİ NEDİR?

Saçlarınızın kıvırcık mı yoksa dalgalı mı olduğunu nasıl ayırt edebileceğinizi öğrendiniz. Ancak Andre Walker'ın saç sınıflandırma sistemine göre, tip 1 düz saç, tip 2 dalgalı, tip 3 kıvırcıktır.

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