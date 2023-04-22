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Takviyeleri bıraktırıyor! İşte "doğal kolajen deposu" gençleştiren besin: Birkaç günde etkisini gösteriyor

Kolajen yönünden zengin beslenmek, vücudun genel sağlığını ve gençliğini koruma konusunda en önemli konu başlıklarından biri. Son yıllarda daha fazla duyduğumuz kolajen, aslında hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan proteindir. İşte kolajen düzeylerini artırarak uzun süreli gençlik sunan o besinler...

Giriş Tarihi: 22.04.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 13:16
Takviyeleri bıraktırıyor! İşte doğal kolajen deposu gençleştiren besin: Birkaç günde etkisini gösteriyor

Kolajen azalması, yaşlanma, saç ve ciltte sorunlara neden oluyor. Yediğimiz bazı yiyecekler, kolajen etkisi yaratarak daha genç ve cildinizin sağlıklı görünmesini sağlıyor. İlaçlardan kullanmak yerine doğal yollarla, belli besinleri düzenli olarak tüketerek bu etkiyi yaratabilirsiniz.

Takviyeleri bıraktırıyor! İşte doğal kolajen deposu gençleştiren besin: Birkaç günde etkisini gösteriyor

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen, insanlarda ve hayvanlarda deri ve bağ dokularında bulunan ana yapısal proteinler için genel bir terimdir ve insan vücudundaki proteinin yaklaşık %30'unu oluşturur. Bitkiler ayrıca kolajen içerir. En az 29 çeşit kolajen vardır. İnsanlarda esas olarak Tip I-III vardır.

Takviyeleri bıraktırıyor! İşte doğal kolajen deposu gençleştiren besin: Birkaç günde etkisini gösteriyor
  • Tip I esas olarak deride, tendonda, damar sisteminde, organlarda ve kemikte bulunur.
  • Tip II kıkırdakta ve
  • Tip III retiküler liflerdedir (bağ dokusunda ince dallanan lifler).
Takviyeleri bıraktırıyor! İşte doğal kolajen deposu gençleştiren besin: Birkaç günde etkisini gösteriyor

KOLAJEN SEVİYELERİ DÜŞTÜĞÜNDE NE OLUR?

Kollajen cilde ve saça yardımcı olur mu? Yaşlanmayla birlikte vücudun kolajen üretimi önemli ölçüde azalır. Bu olduğunda, cildinizin elastikiyetinde ve epidermal kalınlığında bir azalma olur. Cilt hasarına ve kırışıklıklara yol açar.

Takviyeleri bıraktırıyor! İşte doğal kolajen deposu gençleştiren besin: Birkaç günde etkisini gösteriyor

Kolajendeki azalmalar ayrıca daha sert ve az esnek bağlara, kasların küçülmesine ve zayıflamasına, eklem ağrısına, osteoartrite ve gastrointestinal sorunlara neden olabilir. Düşük kolajen saç büyümesini azaltabilir ve saçın incelmesine katkıda bulunabilir.

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