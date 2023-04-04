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Roza Sağlık
1 tatlı kaşığı damarları 2 saat içerisinde temizliyor! Kalbin en güçlü savaşçısı o besin...
1 tatlı kaşığı damarları 2 saat içerisinde temizliyor! Kalbin en güçlü savaşçısı o besin...
Zeytinyağı, sağlıklı tekli doymamış yağlar ve antioksidanlar bakımından yüksek olduğu için birçok hastalığa da çözüm olabilir. Aynı zamanda anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Uzmanlar da zeytinyağının - özellikle sızma zeytinyağının - sağlık için faydalı olduğu konusunda hemfikirdir. Bu yararların başında ise damar tıkanıklığı ve kanser gibi önemli hastalıkları önlemesi gelmektedir.
Giriş Tarihi: 04.04.2023 08:48
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 08:52