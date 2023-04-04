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1 tatlı kaşığı damarları 2 saat içerisinde temizliyor! Kalbin en güçlü savaşçısı o besin...

Zeytinyağı, sağlıklı tekli doymamış yağlar ve antioksidanlar bakımından yüksek olduğu için birçok hastalığa da çözüm olabilir. Aynı zamanda anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Uzmanlar da zeytinyağının - özellikle sızma zeytinyağının - sağlık için faydalı olduğu konusunda hemfikirdir. Bu yararların başında ise damar tıkanıklığı ve kanser gibi önemli hastalıkları önlemesi gelmektedir.

Giriş Tarihi: 04.04.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 08:52
1 tatlı kaşığı damarları 2 saat içerisinde temizliyor! Kalbin en güçlü savaşçısı o besin...

İşte adım adım zeytinyağının tüm faydaları…

1 tatlı kaşığı damarları 2 saat içerisinde temizliyor! Kalbin en güçlü savaşçısı o besin...

SAĞLIKLI TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞLAR AÇISINDAN ZENGİNDİR

Zeytinyağı, zeytin ağacının meyvesi olan zeytinlerden elde edilen doğal yağdır. Yağın yaklaşık %14'ü doymuş yağ, %11'i ise omega-6 ve omega-3 yağ asitleri gibi çoklu doymamış yağlardır.

1 tatlı kaşığı damarları 2 saat içerisinde temizliyor! Kalbin en güçlü savaşçısı o besin...

Ancak zeytinyağındaki baskın yağ asidi, toplam yağ içeriğinin %73'ünü oluşturan oleik asit adı verilen tekli doymamış bir yağdır. Çalışmalar, oleik asidin iltihaplanmayı azalttığını ve hatta kanserle bağlantılı genler üzerinde yararlı etkileri olabileceğini düşündürmektedir.

1 tatlı kaşığı damarları 2 saat içerisinde temizliyor! Kalbin en güçlü savaşçısı o besin...

Tekli doymamış yağlar ayrıca yüksek ısıya karşı oldukça dirençlidir ve bu da sızma zeytinyağını yemek pişirmek için sağlıklı bir seçim haline getirir.

1 tatlı kaşığı damarları 2 saat içerisinde temizliyor! Kalbin en güçlü savaşçısı o besin...

YÜKSEK MİKTARDA ANTİOKSİDAN İÇERİR

Sızma zeytinyağı oldukça besleyicidir. Yararlı yağ asitlerinin yanı sıra, az miktarda E ve K vitamini içerir.

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