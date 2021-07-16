3 günde yağdan 2 kilo verdiren yaz diyeti! İşte mucizevi etkili detoks listesi...

Pandemi boyunca alınan kilolardan şikayetçi olanlar kilo vermenin yollarını araştırıyor. Son zamanlarda sıklıkla kullanılan detoks zayıflamanın önemli yolları arasında yer alıyor. Detoks tamamen sıvı beslenme olarak algılanıyor. Peki detoks etkisi veren besinler nelerdir? Diyetisyen Selahattin Dönmez, 3 günde yağdan 2 kilo verdiren diyet listesini sıraladı. İşte 3 günde 2 kilo verdiren yaz diyeti...
İşte Selahattin Dönmez'in 3 günde 2 kilo verdiren yaz diyeti..
Detoksifikasyon ya da detoks çok sık duyduğumuz kelimeler olsa da anlaşılması bir o kadar güç kavramlar. Çünkü bu kavramlar herkes için farklı bir anlam çağrıştırıyor. Detoks yiyecek ve içecekleri kimi vücut arındırıcı, kimi ödem söktürücü, kimi ise yağ yakıcı olarak betimliyor. Bazıları ise detoks deyince tamamen sıvı beslenmek zorunda olduğunu sanıyor. Bu konuda hepinizin kafa karışıklıkları olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu hafta sizlere bilimsel, gerçek bilgilerle detoksifikasyon mekanizmasını, kanıta dayalı detoks etkinliğine sahip olan besinleri ve bu besinlerden maksimum yararı sağlamak adına nasıl tüketmeniz gerektiğini paylaşmak istiyorum.
Ve 3 günlük ultra etkili detoks programımla da 2 kg kadar yağ kaybedebileceksiniz. Bu detoks kürünü her ay düzenli olarak üst üste 3 gün kür olarak uygulayabilirsiniz.
TOKSİNLERE MARUZ KALIYORUZ
Her gün kozmetik ürünler, deodorantlar, vücut kremleri, şampuan ve parfümler, katkı maddeleri, pestisitler, ilaçlar, tatlandırıcı ve renklendiriciler, endüstriyel kimyasallar gibi dış kaynaklı veya bakteriyel yan ürünler, çevre kirliliğine bağlı birçok toksik maddeye maruz kalırız. Ksenebiyotik adı verilen bu yabancı maddeler ağızdan, deriyle veya solunum yoluyla vücudumuza girerler ve dokularda birikim yaparak direkt metabolizmamızı hasta edecek kadar güçlü etkiye neden olurlar.
Çeşitli kaynaklardan gelip biriken toksik maddeler yorgunluk, depresyon, denge problemleri, zayıf bir hafıza, saç ve tırnak güçsüzlüğü, kronik enfeksiyonlar, diyabet, alerji, sırt ve eklem ağrıları, doğurganlıkta azalma gibi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açar.
DETOKSUN TEMEL GÜCÜ KARACİĞER
Hem bize hem çevreye olumlu etki sağlamak için deodorant kullanmamak, sigara, uyuşturucu gibi kimyasal toksinlerden uzak durmak gibi yapabileceğimiz küçük adımlar olsa da toksik etkenlere maruziyeti sıfırlamak mümkün değil. İşte burada da vücudumuzdaki benzersiz mekanizma detoks sistemi devreye giriyor. Detoksifikasyon basitçe yabancı ve toksik olan her maddenin idrar, dışkı veya ter yoluyla vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Detoksifikasyonun yüzde 75'i karaciğerde gerçekleşse de bağırsak mukoza çeperi geri kalan oranın önemli bir kısmında yer alır.