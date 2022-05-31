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30 gün boyunca turşu suyu içerseniz vücudunuzda ne olur? Sonuçlara inanmayacaksınız…

En az turşu kadar sevilerek tüketilen turşu suyunun lezzetine doyum olmadığı kadar sağlık için faydaları da saymakla bitmiyor. Gerek yemeklerin yanında gerekse atıştırmalık olarak severek tüketilen bu besin su kaybını önlüyor, kilo vermenixze yardımcı oluyor ve hatta pek çok hastalığın önlenmesine yardımcı olur. İşte 30 gün turşu suyu tükettiğinizde vücudunuzda oluşacak değişimler…

Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:27
30 gün boyunca turşu suyu içerseniz vücudunuzda ne olur? Sonuçlara inanmayacaksınız…

30 gün boyunca turşu suyu içmek vücudunuzda ne gibi değişimlere neden olabilir bilmek ister misiniz? Bu yazıda tüm detayları bulacaksınız…

30 gün boyunca turşu suyu içerseniz vücudunuzda ne olur? Sonuçlara inanmayacaksınız…

PREBİYOTİK KAYNAĞIDIR

Doğal fermente edilmiş turşular ve o turşunun suyu prebiyotik mikroorganizmaları bolca barındırmaktadır. Prebiyotikler gözle görülemeyen canlı, mikroskobik bakteri ve mayalara verilen bir addır.

30 gün boyunca turşu suyu içerseniz vücudunuzda ne olur? Sonuçlara inanmayacaksınız…

Bağırsakların içerisinde hem genel sağlığı koruyan hem de sindirimi düzenleyen birçok bakteri türü bulunmaktadır. Bu bakterileri ruh halinizi düzeltmeye yardımcı olduğu gibi, daha az kaygılı hissetmenizi ve hastalıklardan da korunmanızı sağlar.

30 gün boyunca turşu suyu içerseniz vücudunuzda ne olur? Sonuçlara inanmayacaksınız…

Prebiyotikler ise bağırsaklardaki iyi bakterilerin çoğalmasına ve sağlıklı bir seviyede kalmasına yardımcı olur. Doğal yollarla prebiyotik almak için en ideal yoldur.

30 gün boyunca turşu suyu içerseniz vücudunuzda ne olur? Sonuçlara inanmayacaksınız…

EGZERSİZ SONRASI TÜKETİLMESİ ÖNERİLİR

Vücudun sıvı dengesini korumak için elektrolitler büyük önem taşır. Ancak terlediğimiz zamanlarda vücudun elektrolit dengesi atılan ter ile bozulabilir.

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