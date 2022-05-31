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30 gün boyunca turşu suyu içerseniz vücudunuzda ne olur? Sonuçlara inanmayacaksınız…
30 gün boyunca turşu suyu içerseniz vücudunuzda ne olur? Sonuçlara inanmayacaksınız…
En az turşu kadar sevilerek tüketilen turşu suyunun lezzetine doyum olmadığı kadar sağlık için faydaları da saymakla bitmiyor. Gerek yemeklerin yanında gerekse atıştırmalık olarak severek tüketilen bu besin su kaybını önlüyor, kilo vermenixze yardımcı oluyor ve hatta pek çok hastalığın önlenmesine yardımcı olur. İşte 30 gün turşu suyu tükettiğinizde vücudunuzda oluşacak değişimler…
Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:08
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:27