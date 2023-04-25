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Aç karna içilen ananas sirkesi yağları alev alev yakıyor! Faydalarını duyunca hemen içmek isteyeceksiniz...
Aç karna içilen ananas sirkesi yağları alev alev yakıyor! Faydalarını duyunca hemen içmek isteyeceksiniz...
Son dönemlerin keşiflerinden ananas sirkesi, ananasın fermente edilerek elde edilmesi sonucunda mutfaklarda yerini alıyor. Meyve suyunun ve şekerinin fermentasyon sürecinden geçerek sirke asidine dönüşmesiyle oluşan bu ürün, binbir farklı yararla raflarda yerini alıyor.
Giriş Tarihi: 25.04.2023 15:32
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 15:35