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Adeta doğal bir uyku ilacı! Yatmadan önce tüketmek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor…
Adeta doğal bir uyku ilacı! Yatmadan önce tüketmek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor…
İyi ve kaliteli bir uyku uyumak, genel sağlık için olmazsa olmaz niteliktedir. Yaş gruplarına göre değişkenlik göstermekle birlikte genellikle 7 ila 9 saat arasında uyku uyunması tavsiye edilir. Fakat pek çok kişi uykuya dalmakta ya da yeterli miktarda uyku almakta zorlanır. Bazı besinler genel sağlığı desteklediği gibi kaliteli bir uykuyu da destekler. Bu nedenle iyi ve kaliteli bir uyku için sizler için sıraladığımız besinlerden yararlanabilirsiniz. İşte mışıl mışıl bir uyku için tüketmeniz gereken besinler…
Giriş Tarihi: 27.10.2023 15:24
Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 15:26