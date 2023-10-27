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Adeta doğal bir uyku ilacı! Yatmadan önce tüketmek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor…

İyi ve kaliteli bir uyku uyumak, genel sağlık için olmazsa olmaz niteliktedir. Yaş gruplarına göre değişkenlik göstermekle birlikte genellikle 7 ila 9 saat arasında uyku uyunması tavsiye edilir. Fakat pek çok kişi uykuya dalmakta ya da yeterli miktarda uyku almakta zorlanır. Bazı besinler genel sağlığı desteklediği gibi kaliteli bir uykuyu da destekler. Bu nedenle iyi ve kaliteli bir uyku için sizler için sıraladığımız besinlerden yararlanabilirsiniz. İşte mışıl mışıl bir uyku için tüketmeniz gereken besinler…

Giriş Tarihi: 27.10.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 15:26
Adeta doğal bir uyku ilacı! Yatmadan önce tüketmek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor…

Uyumadan önce bazı besinleri tüketmek daha iyi bir gece uykusu çekmenize destek olur. Sizler için sıraladığımız besinler uykusuzluk sorununu ortadan kaldırabilmek için yardımı olabilir. Hızlı bir şekilde uykuya dalmanızı sağlamanın yanı sıra daha derin bir uyku uyumanızı da destekler.

Adeta doğal bir uyku ilacı! Yatmadan önce tüketmek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor…

Uyku kalitenizi artırabilmek için tüketebileceğiniz besinler şöyle;

Adeta doğal bir uyku ilacı! Yatmadan önce tüketmek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor…

BADEM

Badem, melatonin isimli hormonun kaynağı olduğu için uyku kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Melatonin ise iç saati düzenleyerek vücudun uykuya hazırlanması için gereken sinyalleri verir.

Adeta doğal bir uyku ilacı! Yatmadan önce tüketmek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor…

Yeterli oranda magnezyum alımı, uykusuzluk problemi yaşayanlar kişilerin uyku kalitesinin artırılmasına destek sağlayabilir. Badem, iyi bir magnezyum kaynağıdır bu sayede uykusuzluk problemini ortadan kaldırmaya yardım edebilir.

Ayrıca düzenli bir biçimde badem tüketmek; tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi bazı kronik hastalıkların riskinin azalmasıyla bağlantılıdır. İçeriğinde yer alan antioksidanlar, hücrelerin kronik hastalıklara yol açabilecek zararlı iltihaplardan korunmasını sağlayabilir.

Adeta doğal bir uyku ilacı! Yatmadan önce tüketmek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor…

YAĞLI BALIKLAR

Somon, alabalık, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar sağlık için oldukça yararlı balıklardır. Bu yağlı balıklarda bulunan omega-3 yağ asitleri ve D vitamini, serotoninin üretilmesini artırır böylece uyku kalitesinin artırılmasına yardımcı olurlar.

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