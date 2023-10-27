Adeta doğal bir uyku ilacı! Yatmadan önce tüketmek mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor…

Uyumadan önce bazı besinleri tüketmek daha iyi bir gece uykusu çekmenize destek olur. Sizler için sıraladığımız besinler uykusuzluk sorununu ortadan kaldırabilmek için yardımı olabilir. Hızlı bir şekilde uykuya dalmanızı sağlamanın yanı sıra daha derin bir uyku uyumanızı da destekler.