Akciğerden zatürrenin izlerini silgi gibi siliyor: Hem balgamı yok ediyor hem de ciğerleri tertemiz yapıyor

Dünyada yaygın olarak görülen zatürre; streptococcus pneumoniae (Pnömökok mikrobu) adı verilen bakterilerin neden olduğu enfeksiyonun sonucu ortaya çıkmaktadır. Akciğerlere hasar veren, her yaşta görülebilen bu hastalık, bağışıklık sistemi çok zayıf olan, 65 yaş üstü kişiler ve 2 yaş altı çocuklarda ise çok tehlikeli seyredebilmekte... Zatürre tedavisinde genellikle antibiyotikler ve ağrı kesiciler tüketilse de, şimdi bahsedeceğimiz bu doğal formüllerle, uzman kontrolünde kullandığınız ilaçlar ile birlikte akciğer sağlığınızı destekleyebilirsiniz. İşte ciğerleri berrak bir görünüme kavuşturan şifalı karışımlar…