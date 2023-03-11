Akciğerden zatürrenin izlerini silgi gibi siliyor: Hem balgamı yok ediyor hem de ciğerleri tertemiz yapıyor

Zatürre, dünyada en sık karşılaşılan hastalıklar arasında yerini alıyor. Bulaşıcı olan bu hastalığa mikroorganizmalar sebep oluyor. Hayati tehlikeye yol açan bu hastalık, öksürük, göğüs ağrısı, yüksek ateş gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Özellikle zatürre ile birlikte balgamlı öksürük fazlasıyla görülebilir. Peki yaşam kalitesini fazlasıyla düşüren bu rahatsızlığın doğal tedavi yöntemlerinin olduğunu biliyor musunuz? Gelin birlikte göz atalım.



UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bu içecekleri tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.