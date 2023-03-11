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Akciğerden zatürrenin izlerini silgi gibi siliyor: Hem balgamı yok ediyor hem de ciğerleri tertemiz yapıyor

Dünyada yaygın olarak görülen zatürre; streptococcus pneumoniae (Pnömökok mikrobu) adı verilen bakterilerin neden olduğu enfeksiyonun sonucu ortaya çıkmaktadır. Akciğerlere hasar veren, her yaşta görülebilen bu hastalık, bağışıklık sistemi çok zayıf olan, 65 yaş üstü kişiler ve 2 yaş altı çocuklarda ise çok tehlikeli seyredebilmekte... Zatürre tedavisinde genellikle antibiyotikler ve ağrı kesiciler tüketilse de, şimdi bahsedeceğimiz bu doğal formüllerle, uzman kontrolünde kullandığınız ilaçlar ile birlikte akciğer sağlığınızı destekleyebilirsiniz. İşte ciğerleri berrak bir görünüme kavuşturan şifalı karışımlar…

Giriş Tarihi: 11.03.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 14:37
Akciğerden zatürrenin izlerini silgi gibi siliyor: Hem balgamı yok ediyor hem de ciğerleri tertemiz yapıyor

Zatürre, dünyada en sık karşılaşılan hastalıklar arasında yerini alıyor. Bulaşıcı olan bu hastalığa mikroorganizmalar sebep oluyor. Hayati tehlikeye yol açan bu hastalık, öksürük, göğüs ağrısı, yüksek ateş gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Özellikle zatürre ile birlikte balgamlı öksürük fazlasıyla görülebilir. Peki yaşam kalitesini fazlasıyla düşüren bu rahatsızlığın doğal tedavi yöntemlerinin olduğunu biliyor musunuz? Gelin birlikte göz atalım.

UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bu içecekleri tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

Akciğerden zatürrenin izlerini silgi gibi siliyor: Hem balgamı yok ediyor hem de ciğerleri tertemiz yapıyor

ZATÜRRE(PNÖMONİ) EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Uzmanlar bu hastalığın her yaşta görülebildiğini söylüyor. Fakat en çok kalp hastalığı olan kişilerde ya da öncesinde geçirilmiş akciğer hastalığı olan çocuklar ve erken doğumlarda görülebiliyor. Aynı zamanda zatürre; bağışıklık sistemi çok zayıf olan, 65 yaş üstü kişiler ve 2 yaş altı çocuklarda çok tehlikeli olabiliyor.

Akciğerden zatürrenin izlerini silgi gibi siliyor: Hem balgamı yok ediyor hem de ciğerleri tertemiz yapıyor

ZATÜRRE(PNÖMONİ) BELİRTİLERİ NELER?

  • Öksürük
  • Yüksek ateş
  • Üşüme ve titreme
  • Devamlı seyreden sarı-yeşil balgam
  • Hızlı soluk alıp verme
  • Nefes almada güçlük
  • Göğüs ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Karın ağrısı ve karında şişkinlik
  • Kusma ya da kusacakmış hissi
  • 65 yaş üstü kişilerde bilinç bulanıklığı
Akciğerden zatürrenin izlerini silgi gibi siliyor: Hem balgamı yok ediyor hem de ciğerleri tertemiz yapıyor

ZATÜRREYE İYİ GELEN KARIŞIMLAR

BOL VİTAMİNLİ SEBZE SUYU


Malzemeler:

  • 4 diş sarımsak
  • 2 adet kereviz sapı
  • 2 havuç
  • 2 adet turp
  • Birkaç dal maydanoz

Sarımsak ve kereviz sapı iltihapların kolayca atılmasını, havuç vücut direncinin yükselmesini, maydanoz ise akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olabilir. Antioksidan açısından zengin olan bu sebzeler akciğerlerinizin temizlenmesine yardımcı olabilir ve hastalıklara karşı büyük oranda koruma sağlayabilir. Ayrıca bu vitamin dolu sebzeleri, öğünlerinize ekleyerek, vücudunuzun dirençli bir hale getirebilirsiniz. Tüm malzemeleri, su dolu derin bir tencerenin içerisine atın. Sebzeleri kaynattıktan sonra suyunu bir bardağa doldurup tüketin. Fakat mide hassasiyeti olan yaşlılar kesinlikle tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalı.

Akciğerden zatürrenin izlerini silgi gibi siliyor: Hem balgamı yok ediyor hem de ciğerleri tertemiz yapıyor

MİKROPLARA KARŞI SAVAŞÇI KIZILCIK SUYU

Malzemeler:

  • Kızılcık
  • 1 bardak sıcak su

Zatürreye karşı koruyan, vücuttaki mikroplardan arındıran içeceklerden biri de kızılcık suyudur. Bu su, akciğer dokusunda ortaya çıkan iltihaplı hücrelerin temizlenmesinde önemli bir role sahiptir. Her sabah kahvaltıda 1 bardak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda zatürreyle beraber ortaya çıkan öksürük ve yorgunluğu da engelleyebilirsiniz.

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