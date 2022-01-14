Akciğerleri tamamen temizliyor! Bu besin adeta doğal ilaç...

Sağlıksız beslenme ve egzersizden uzak bir yaşam tarzı zamanla akciğerlerin kapasitesini kaybetmesine neden olur. Özellikle soğun algınlığı, girp ve enfeksiyon vakalarına karşı güçlü bir akciğere sahip olmak iyileşme sürecini de hızlandırır. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler akciğerleri güçlendiriyor. İşte akciğerleri baştan sona temizleyen şifalı besinler...
Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.
Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.
Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...
Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.
Kekik: İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.