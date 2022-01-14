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Akciğerleri tamamen temizliyor! Bu besin adeta doğal ilaç...

Sağlıksız beslenme ve egzersizden uzak bir yaşam tarzı zamanla akciğerlerin kapasitesini kaybetmesine neden olur. Özellikle soğun algınlığı, girp ve enfeksiyon vakalarına karşı güçlü bir akciğere sahip olmak iyileşme sürecini de hızlandırır. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler akciğerleri güçlendiriyor. İşte akciğerleri baştan sona temizleyen şifalı besinler...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 08:49 PAYLAŞ