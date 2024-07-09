Roza Galeri Roza Sağlık Alzheimer'ın sebebi keşfedildi! 20 yaş birden yaşlandırıyor, beyni küçültüyormuş meğer: 30'lu yaşlarda bunu yaşayanlar...

Alzheimer'ın sebebi keşfedildi! 20 yaş birden yaşlandırıyor, beyni küçültüyormuş meğer: 30'lu yaşlarda bunu yaşayanlar...

Araştırmacılar, 30'lu yaşlarda ortaya çıkan bir belirtinin "beyin küçülmesi" hakkında önemli bir uyarı olduğunda bilgi verdiler. Genç yaşta yaşanılan bazı sorunların Alzheimer'ın ardındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu gösterdi. İşte 30'lu yaşlarda karşınıza çıktığında asla es geçmemeniz gereken o sorun...

Giriş Tarihi: 09.07.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 08:41
Alzheimer’ın sebebi keşfedildi! 20 yaş birden yaşlandırıyor, beyni küçültüyormuş meğer: 30’lu yaşlarda bunu yaşayanlar...

University College London tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, aşırı beyin yaşlanmasına bağlı zayıf kalp sağlığı, bunamaya bağlı bir hastalığın başlangıcı olabilir.

Alzheimer’ın sebebi keşfedildi! 20 yaş birden yaşlandırıyor, beyni küçültüyormuş meğer: 30’lu yaşlarda bunu yaşayanlar...

Uzmanlar, beyninizin bilişsel yaşı ile kalp sağlığınız arasındaki ilişkiyi keşfettiler.

Alzheimer’ın sebebi keşfedildi! 20 yaş birden yaşlandırıyor, beyni küçültüyormuş meğer: 30’lu yaşlarda bunu yaşayanlar...

30'lu yaşların ortalarında kalp sağlığını ihmal etmek, "beyin küçülmesine" neden olabilir.

Alzheimer’ın sebebi keşfedildi! 20 yaş birden yaşlandırıyor, beyni küçültüyormuş meğer: 30’lu yaşlarda bunu yaşayanlar...

University College London (UCL) araştırmacıları, katılımcıların beyinlerinin büyüklüğünü uzun bir süre boyunca izleyerek, sağlıksız bir kalbe sahip olmanın beynlerini yaşlandırabileceğini keşfetti.

Alzheimer’ın sebebi keşfedildi! 20 yaş birden yaşlandırıyor, beyni küçültüyormuş meğer: 30’lu yaşlarda bunu yaşayanlar...

BEYNİ 10 İLA 20 YIL ARASINDA YAŞLANDIRIYOR!

Kalp sağlığı daha kötü olan 36 ve daha sonra 69 yaşlarında olanların beyinlerinin biyolojik yaşlarından bazen on veya yirmi yıl daha büyük olduğu bulundu.

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