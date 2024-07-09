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Alzheimer'ın sebebi keşfedildi! 20 yaş birden yaşlandırıyor, beyni küçültüyormuş meğer: 30'lu yaşlarda bunu yaşayanlar...
Alzheimer'ın sebebi keşfedildi! 20 yaş birden yaşlandırıyor, beyni küçültüyormuş meğer: 30'lu yaşlarda bunu yaşayanlar...
Araştırmacılar, 30'lu yaşlarda ortaya çıkan bir belirtinin "beyin küçülmesi" hakkında önemli bir uyarı olduğunda bilgi verdiler. Genç yaşta yaşanılan bazı sorunların Alzheimer'ın ardındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu gösterdi. İşte 30'lu yaşlarda karşınıza çıktığında asla es geçmemeniz gereken o sorun...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 08:41