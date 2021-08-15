Astım, bronşit veya enfeksiyon... Bu kür tüm öksürükleri kesiyor!

Öksürük, tahriş edici maddeleri ve vücuttaki enfeksiyonları temizlemede rol oynar, ancak sürekli öksürük can sıkıcı olabilir. Öksürük için en iyi tedavi, altta yatan nedene bağlı olacaktır. Alerjiler, enfeksiyonlar ve asit reflüsü dahil olmak üzere öksürüğün birçok olası nedeni vardır.

Bazı doğal ilaçlar öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Öksürüğünü tedavi etmek için doğal ilaçlar kullanmak isteyen kişiler, kaynakları ve markaları araştırmalıdır. Ayrıca bazı şifalı otların ve takviyelerin ilaçlara müdahale edebileceğinin ve bunun da istenmeyen yan etkilere neden olabileceğinin farkında olmalıdırlar. Ayrıca öksürük şiddetliyse veya birkaç haftadan uzun sürerse, tıbbi yardım almak önemlidir.

BALLI ÇAY Bazı araştırmalara göre bal öksürüğü hafifletebilir. Çocuklarda gece öksürüğü tedavileri üzerine yapılan bir araştırma, koyu renkli balı öksürük baskılayıcı ilaç dekstrometorfan ile ve tedavisiz karşılaştırdı. Araştırmacılar, balın öksürükte en önemli rahatlamayı sağladığını ve bunu dekstrometorfanın izlediğini bildirdi.

Balın dekstrometorfan üzerindeki faydaları küçük olsa da, ebeveynler balı üç uygulamanın hepsinde en olumlu şekilde değerlendirdi. Öksürüğü tedavi etmek için bal kullanmak için 2 çay kaşığı ılık su veya bitki çayı ile karıştırın. Bu karışımı günde bir veya iki kez için. Fakat alerji reaksiyonu ihtimali nedeniyle 1 yaşından küçük çocuklara bal vermemelisiniz.

ZENCEFİL Zencefil, iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu için kuru veya astımlı öksürüğü hafifletebilir. Ayrıca mide bulantısını ve ağrıyı hafifletebilir. Bir çalışma, zencefildeki bazı anti-inflamatuar bileşiklerin, solunum yollarındaki zarları gevşeterek öksürüğü azaltabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar esas olarak zencefilin insan hücreleri ve hayvanlar üzerindeki etkilerini incelediler, bu nedenle daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.