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Ayaklardaki bu belirti yüksek şeker habercisi! Hayatınızı tehdit ediyor…

Kan şekeri genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır ve bir dengesizlik olduğunda kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve felç gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Vücudun ana enerji kaynağı olan kan şekeri, hayatımızı sürdürmek için de elzemdir. Yüksek kan şekerinin belirtileri değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle karşılaşılabilecek her türlü semptoma dikkat etmek gerekir.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 08:57
Ayaklardaki bu belirti yüksek şeker habercisi! Hayatınızı tehdit ediyor…

Kan şekerinin yüksek olduğunu gösteren başlıca belirtileri bu yazıda sizler için derledik. Eğer bu belirtilerden birini veya daha fazlasını kendinizde ya da çevrenizdeki bir kişide fark ettiyseniz en kısa sürede doktora başvurmanız önerilir.

Ayaklardaki bu belirti yüksek şeker habercisi! Hayatınızı tehdit ediyor…

KAN ŞEKERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Hiperglisemi, diğer adıyla yüksek kan şekeri, kanda çok fazla şeker olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu, vücutta çok az insülin (glikozu kana taşıyan hormon) olduğunda ya da vücudunuz insülini doğru şekilde kullanamadığında ortaya çıkar. Çoğu zaman kişide diyabete de neden olur.

Ayaklardaki bu belirti yüksek şeker habercisi! Hayatınızı tehdit ediyor…

EĞER KAN ŞEKERİNİZ BU SEVİYEDEYSE ÇOK YÜKSEK DEMEKTİR

Yemek yedikten 1-2 saat sonra kan şekeri seviyesi 180'in üzerinde ise çok yüksek olduğu kabul edilmektedir. En az 8 saatlik açlıktan sonra ise 100 ila 125 arasında ölçülen kan şekeri çok yüksek kabul edilmektedir.

Ayaklardaki bu belirti yüksek şeker habercisi! Hayatınızı tehdit ediyor…

TEDAVİ EDİLMEYEN KAN ŞEKERİ BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUR

Kan dolaşımında uzun süre yüksek miktarda şeker bulunması, kanınızın kalp ve böbrek gibi önemli organlara iletilmesinden sorumlu kan damarlarına zarar verecek ve ciddi komplikasyonlara neden olacaktır.

Ayaklardaki bu belirti yüksek şeker habercisi! Hayatınızı tehdit ediyor…

NEDEN BAZI İNSANLAR BU DURUMUN FARKINA VARAMAZ?

Her birey yaşadığı yüksek kan şekeri belirtilerini fark edemeyebilir. Çünkü semptomlardan bazılar yorgunluk veya susuzluk gibi hafif olabilir. Bu nedenle kişi sayece yorulduğunu ya da az su içtiğini düşünebilir ve bunun bir hastalığın belirtisi olduğu kanısına varamayabilir.

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