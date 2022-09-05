Kan şekeri neden yükselir? Nelere dikkat etmek gerekir? | Video

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Kan şekeri genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır ve bir dengesizlik olduğunda kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve felç gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Vücudun ana enerji kaynağı olan kan şekeri, hayatımızı sürdürmek için de elzemdir. Yüksek kan şekerinin belirtileri değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle karşılaşılabilecek her türlü semptoma dikkat etmek gerekir.