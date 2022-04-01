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Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Kan şekerinin düzensiz iniş ve çıkışı, diyabet hastalığının en önemli semptomudur ve kontrol edilmediğinde oldukça riskli sonuçlar ortaya çıkabilir. Fakat belirtileri doğru bir şekilde takip etmek, erken teşhis sağlayarak hastalıkla mücadeleyi kolaylaştırabiliyor. Bu nedenle süreç boyunca bedeninizdeki bazı belirtileri takip etmeniz oldukça önemli. Ayaklarda ortaya çıkan bu belirti ise tehlikeli seviyelerdeki kan şekeri düzeyinin bir sinyali olabilir...

Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 11:02
Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Kan şekeri seviyeleri, kontrol edilmeden uzun süre boyunca fazla yüksek seviyelerde bırakıldığında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Tip 2 diyabetiniz varsa, yüksek kan şekeri seviyelerine daha yatkınsınız demektir. Üstelik uzmanlara göre, ayaklarınızda "tehlikeli" yüksek kan şekeri seviyelerini işaret edebilecek iki "his" var.

Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Tip 2 diyabet, vücudunuzun insülini düzgün bir şekilde işleyemediği veya ürettiği insülinin hücreler tarafından alınmadığı anlamına gelir. İnsülinin birincil rolü, kanda bulunan ana şeker türü olan kan şekerini düzenlemektir.

Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Uzmanlar, insülinden yoksun bırakıldığında kan şekeri seviyelerinin "tehlikeli" bir yüksek seviyeye yükselebileceği konusunda uyarıyor.

Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Sürekli yüksek kan şekeri seviyelerinin en ciddi kayıplarından biri nöropatidir. Nöropati, bir veya daha fazla sinirin hasar görmesi veya işlev bozukluğudur. Periferik nöropati, eller, ayaklar ve kollar gibi vücut bölümlerinde sinirler hasar gördüğünde gelişir.

Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Uzmanlar, bu sinir hasarının "karıncalanma, yanma hissi veya his kaybına" neden olabileceğini dile getiriyor.

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