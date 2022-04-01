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Roza Sağlık
Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....
Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....
Kan şekerinin düzensiz iniş ve çıkışı, diyabet hastalığının en önemli semptomudur ve kontrol edilmediğinde oldukça riskli sonuçlar ortaya çıkabilir. Fakat belirtileri doğru bir şekilde takip etmek, erken teşhis sağlayarak hastalıkla mücadeleyi kolaylaştırabiliyor. Bu nedenle süreç boyunca bedeninizdeki bazı belirtileri takip etmeniz oldukça önemli. Ayaklarda ortaya çıkan bu belirti ise tehlikeli seviyelerdeki kan şekeri düzeyinin bir sinyali olabilir...
Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:57
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 11:02