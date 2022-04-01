Ayaklarınız karıncalıyorsa dikkat! Kan damarlarınızda yükselen hastalığın belirtisi....

Sürekli yüksek kan şekeri seviyelerinin en ciddi kayıplarından biri nöropatidir. Nöropati, bir veya daha fazla sinirin hasar görmesi veya işlev bozukluğudur. Periferik nöropati, eller, ayaklar ve kollar gibi vücut bölümlerinde sinirler hasar gördüğünde gelişir.