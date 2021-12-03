Bin çeşit gıda arasından seçildiler! İşte en besleyici 20 gıda...

Günlük hayatta vücudumuza aldığımız besinlerin faydası da zararı da bulunabilir. Birçok besin vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve minerali sağlamaktadır. Araştırmalar sonucunda 1000 çeşit gıda arasından vücudun en çok ihtiyaç duyduğu gıdalar ortaya çıktı. Peki vücudun ihtiyacı olan en yararlı besinler neler? İşte en besleyici 20 gıda...
KIRMIZI LAHANA
31 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.
CHIA TOHUMU
486 kalori (100 g) Besin puanı: 85
Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ
559 kalori (100 g) Besin puanı: 84
En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.
PAZI
19 kalori (100 g) Besin puanı: 78
Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.