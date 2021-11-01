Bu uyarıya aman dikkat! Rengi turuncuya dönüyorsa...

Mis gibi kokusu ve tadı ile yemeklerimize lezzet katan zeytinyağını sevmeyenimiz yoktur. Sağlığına ve beslenmesine dikkat eden ailelerin mutfağından eksik olmaz. Kanserden kemik sağlığına, cilt sağlığından sindirim sistemine kadar onlarca faydası olan zeytinyağının yararları saymakla bitmez.Fakat bu faydaları sağlaması için gerçek zeytinyağı olması gerekir. Peki gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmelidir? Zeytinyağı nasıl muhafaza edilir?

Kaliteli natürel zeytinyağı üretiminde birçok ideal koşulun bir arada bulunması gerekir. Yöre ikliminden toprağın verimine, zeytinin toplanma şeklinden kullanılan gübreye, mekanik ezme makinelerinin özelliklerinden zeytinyağının nasıl stoklandığına kadar birçok faktör kaliteye doğrudan etki eder. Bu nedenle; bütün bu faktörlerin mutlaka deneyimli ve uzman kişiler tarafından kontrol edilmesi gerekir.

"BASİT BİR TADIM TESTİYLE YAĞIN KALİTESİNE İLİŞKİN YARGIYA VARILABİLİR"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren enstitüdeki tadım paneline liderlik eden tadım uzmanı ve gıda mühendisi Dr. Oya Köseoğlu, zeytinyağı üretimindeki artışla birlikte üretici ve tüketici bilincinin de yükseldiğini ifade etti.

İyi zeytinyağı konusunda kamuoyunda yanlış yargıların bulunduğuna işaret eden Köseoğlu, tüketicinin evinde yapacağı basit bir tadım testiyle yağın kalitesine ilişkin yargıya varabileceğine işaret etti.