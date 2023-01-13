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Buz kesen ayaklara dikkat! Sebebi soğuk hava değil: Bu hastalığın habercisi olabilir…

Soğuk hava vücudun ısısını etkileyerek, üşümeye neden olabilir. Ani hava değişimi, ayak üşümesinin en yaygın nedenlerinden biri. Ancak ayaktaki soğukluğun sebebi geniş bir yelpazede toplanıyor. Ayak ısısındaki düşüş bazı hastalıkların habercisi olabilir.