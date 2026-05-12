C vitamini sadece portakalda var sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte gerçek vitamin deposu...

TAZE VE RENKLİ GIDALARIN MEVSİMİ

"SAĞLIKLI beslenmek için mevsime uygun, doğal ve taze ürünler tercih edin" diyen Uzm. Dr. Süngü, şu beslenme önerilerinde bulundu:

■ Enginar, ıspanak, semizotu, taze bakla ve kuşkonmaz gibi sebzeler, sindirim sisteminizi destekler ve enerjinizi artırır.

■ Protein alımına dikkat edin. Yumurta, yoğurt, balık, tavuk ve baklagiller, dengeli bir beslenmenin temelini oluşturur.

■ Ağır ve yağlı yemeklerden, örneğin kızartmalar, hamur işleri ve yağlı etlerden kaçının; bunun yerine ızgara sebzeler, buharda pişmiş balık veya tavuk ve taze salatalar tercih edin.

■ Bahar meyveleriyle beslenmenizi renklendirmelisiniz. Çilek, kiraz, kayısı, erik ve taze üzüm, vitamin ve mineral kaynağıdır.

■ Ara öğünlerde ise badem, fındık, ceviz ve kaju gibi kuruyemişleri tercih edin.

■ Gün boyunca 2-2,5 litre su tüketimi hem bağışıklığınızı hem de metabolizmanızı destekler.



