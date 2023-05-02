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Canan Karatay yine haklı çıktı! Zararlı diye uzak durduğumuz o besin şifa deposu çıktı

Beynin yağlarla çalıştığını ve bol bol hakiki köy tereyağı tüketmemizi söyleyen Canan Karatay, yıllarca tereyağının zararlarına yapılan vurguya karşı çıkmıştı. Son yapılan araştırmalardan biri; tereyağının gerçekten de büyük yarar sağladığını gösteriyor. İşte o çalışmanın detayları...

Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:21
Canan Karatay yine haklı çıktı! Zararlı diye uzak durduğumuz o besin şifa deposu çıktı

Bilimsel araştırmalar, oldukça yeni bir veri elde ederek uzun süre zararlı sandığımız bir besin grubunun aslında sandığımızdan çok daha faydalı olduğunu tespit etti.

Canan Karatay yine haklı çıktı! Zararlı diye uzak durduğumuz o besin şifa deposu çıktı

Doymuş yağ asitlerinin genellikle zararlı olduğuna dair kanıtı yerle bir edecek olan yeni kayıtlar, farklı bir bakış açısı sunuyor. Tereyağı ve tam yağlı süt ürünlerinde bulunan C15:0 adlı bir doymuş yağ türünün aslında oldukça faydalı olabileceğini ortaya koydu.

Canan Karatay yine haklı çıktı! Zararlı diye uzak durduğumuz o besin şifa deposu çıktı

Halk sağlığı araştırmacısı ve veteriner olan Stephanie Venn-Watson'ın yunuslar üzerinde yaptığı yıllar süren araştırmanın sonunda hayvanların yaşa bağlı hastalık riski ile insanlarda ortaya çıkan değişimler arasında oldukça dikkat çeken bir paralellik olduğunu ve beslenmenin bu süreçte ne kadar olduğunu tespit etti.

Canan Karatay yine haklı çıktı! Zararlı diye uzak durduğumuz o besin şifa deposu çıktı

Bu verilerin ardından Venn-Watson sayesinde daha fazla doymuş yağ ve C15:0 içeriğinden nasıl faydalanılacağı konusunda daha iyi veriler elde etmeye dair çalışmalar yürütülüyor.

Canan Karatay yine haklı çıktı! Zararlı diye uzak durduğumuz o besin şifa deposu çıktı

Araştırmalar, beslenme sisteminde daha fazla C15:0 için otla beslenmiş besi hayvanlarından elde edilmiş tereyağı gibi yiyeceklerin doğru düzeyde tüketilmesi, hastalık riskini azaltırken sağlık ve genel durumda iyileşmeyi sağlıyor.

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