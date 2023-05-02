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Canan Karatay yine haklı çıktı! Zararlı diye uzak durduğumuz o besin şifa deposu çıktı
Canan Karatay yine haklı çıktı! Zararlı diye uzak durduğumuz o besin şifa deposu çıktı
Beynin yağlarla çalıştığını ve bol bol hakiki köy tereyağı tüketmemizi söyleyen Canan Karatay, yıllarca tereyağının zararlarına yapılan vurguya karşı çıkmıştı. Son yapılan araştırmalardan biri; tereyağının gerçekten de büyük yarar sağladığını gösteriyor. İşte o çalışmanın detayları...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:18
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:21