Çelik gibi kemiklerin anahtarı o besinmiş! Sabahları 1 kaşık tüketmeniz yeterli

Kalsiyum, vücudun sağlıklı şekilde çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu temel mineraller arasında yer alır. Yetersiz alınması durumunda yalnızca kemik ve diş sağlığı değil, kaslar, sinir sistemi ve genel vücut fonksiyonları da olumsuz etkilenebilir. Uzmanlar, uzun süreli kalsiyum eksikliğinin çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle günlük beslenmede kalsiyum bakımından zengin gıdalara yer vermek büyük önem taşıyor. İşte kalsiyum eksikliğinin yol açabileceği sorunlar ve en iyi kalsiyum kaynakları...