Çelik gibi kemiklerin anahtarı o besinmiş! Sabahları 1 kaşık tüketmeniz yeterli

NÖBET GEÇİRME

Optimal seviyedeki kalsiyum, beyin hücrelerinin nörotransmitterleri serbest bırakması için kritik öneme sahiptir. Bu, sinir hücrelerinin iletişim kurmasını sağlar ve beyin fonksiyonlarının düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Ayrıca, kalsiyumun kasların düzgün bir şekilde kasılmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.

Düşük kalsiyum seviyeleri ise beyinde aşırı uyarılma durumuna yol açabilir. Bu, sinir hücrelerinin aşırı etkinleşmesine ve nöbetlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, vücuttaki kalsiyum seviyelerinin dengeli tutulması, hem beyin fonksiyonları hem de kas sağlığı açısından önemlidir. Beslenme alışkanlıklarına dikkat edilerek ve gerektiğinde takviyeler alınarak bu denge sağlanabilir.