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Damarları tek yudumuyla tıkıyor! Organlara kan pıhtısı atmasının ardındaki gerçek

Hem beslenme uzmanları hem de doktorlar, damarlarda ortaya çıkan sertleşme riskine karşı özellikle besinler konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Sadece yediklerimiz değil, içtiklerimiz de bu konuda büyük riskleri beraberinde getiriyor. İşte damarlarda kan pıhtısı oluşumunu tetikleyen o içecek...

Giriş Tarihi: 19.03.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 10:53
Damarları tek yudumuyla tıkıyor! Organlara kan pıhtısı atmasının ardındaki gerçek

Bazı gıdalar, kilo almanın yanı sıra kolesterol oranının artışını da tetikleyebilir. Bununla birlikte bir içecek türü de bu noktada oldukça etkilidir.

Damarları tek yudumuyla tıkıyor! Organlara kan pıhtısı atmasının ardındaki gerçek

Beslenme Uzmanı Rory Batt'a göre; kolesterol seviyeleri üzerindeki etkileri nedeniyle şekerli içecekler, damarlardaki pıhtılaşmanın başat sebeplerinden biri.

Damarları tek yudumuyla tıkıyor! Organlara kan pıhtısı atmasının ardındaki gerçek

Kan pıhtısı, jel benzeri bir maddeye dönüşen küçük kan kümeleridir. Bir noktada oluşan kesik halinde aşırı kanamaya önlemek için gereken pıhtılaşma, doğal olarak çözünmediğinde tehlikeli olabilir.

Damarları tek yudumuyla tıkıyor! Organlara kan pıhtısı atmasının ardındaki gerçek

Akciğerler veya kalp gibi organlara gitmesi halinde ise büyük bir endişe kaynağına dönüşür.

Damarları tek yudumuyla tıkıyor! Organlara kan pıhtısı atmasının ardındaki gerçek

Beslenme Uzmanı Batt, şekerin kan pıhtılaşması riskini artıracağını, şekerli gıdalar ateroskleroza yol açan birçok yola da dahildi.

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