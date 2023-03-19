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Damarları tek yudumuyla tıkıyor! Organlara kan pıhtısı atmasının ardındaki gerçek
Damarları tek yudumuyla tıkıyor! Organlara kan pıhtısı atmasının ardındaki gerçek
Hem beslenme uzmanları hem de doktorlar, damarlarda ortaya çıkan sertleşme riskine karşı özellikle besinler konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Sadece yediklerimiz değil, içtiklerimiz de bu konuda büyük riskleri beraberinde getiriyor. İşte damarlarda kan pıhtısı oluşumunu tetikleyen o içecek...
Giriş Tarihi: 19.03.2023 08:40
Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 10:53