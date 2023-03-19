Damarları tek yudumuyla tıkıyor! Organlara kan pıhtısı atmasının ardındaki gerçek | Video
Hem beslenme uzmanları hem de doktorlar, damarlarda ortaya çıkan sertleşme riskine karşı özellikle besinler konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Sadece yediklerimiz değil, içtiklerimiz de bu konuda büyük riskleri beraberinde getiriyor. Bazı gıdalar, kilo almanın yanı sıra kolesterol oranının artışını da tetikleyebilir. Bununla birlikte bir içecek türü de bu noktada oldukça etkilidir.
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