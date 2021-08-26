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Damarları temizleyen mucizevi besin! Tükettiğiniz anda etki ediyor...

Yapılan araştırmalar sonucu cevizin vücuda etkisi ortaya konuldu. Tüketildiği anda etki eden ve kısa süre içinde damarları temizleyen ceviz aynı zamanda kalp sağlığı için de önemli faydalar sağlıyor. Dr. Muammer Yıldız ceviz tükettikten sonra vücutta meydana gelen mucizevi değişimleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 26.08.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 13:10
Damarları temizleyen mucizevi besin! Tükettiğiniz anda etki ediyor...

Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek, riski yüksek oranda düşürüyor ve sizi kalp krizine karşı düzenli olarak koruyor. Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi.

Damarları temizleyen mucizevi besin! Tükettiğiniz anda etki ediyor...

Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu; bunların düzenli tüketiminin bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi.

Damarları temizleyen mucizevi besin! Tükettiğiniz anda etki ediyor...

Pennsylvania'da Penn State University'nin beslenme profesörü Dr. Penny Kris Eterton, "Ve sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağını haftada 4 gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz" diyor.

Damarları temizleyen mucizevi besin! Tükettiğiniz anda etki ediyor...

Bu çalışmada özellikle; daha sağlıklı olabilmeniz için her gün ihtiyacınız olan porsiyon belirlendi.

Damarları temizleyen mucizevi besin! Tükettiğiniz anda etki ediyor...

Sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağını içerseniz kan damarlarınızın kondisyonunu 4 saat içinde geliştirmiş oluyorsunuz.

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