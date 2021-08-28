Dikkat! Düzenli olarak tüketilirse tümör oluşumunu engelliyor

Antik çağlardan beri mantarlar birçok hastalık için yiyecek ve ilaç olarak kullanılmıştır. Dünyada yaklaşık olarak 5000 mantar türü vardır. En çok üretilen mantar türü ise Agaricus bisporus'tur. Bu tür, Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen ve satılan beyaz şapkalı bir kültür mantarıdır. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.
Son dönemlerde yapılan bilimsel araştırmalar da mantarlardan elde edilen bileşenlerin tedavi edici (terapötik) etkileri olduğu tespit edilmiştir. Bunlar;
-Bağışıklık sistemini güçlendirip, sağlığı koruyabilmektedir.
-İçerdiği selenyum minerali sayesinde antienflamatuvar ve antikanser etkisi vardır.
-Beta-glukan kaynağıdır, bu sayede kolestrolün ve trigliserit seviyelerini düşürülmesine yardımcı olur.
-D vitamini içeren nadir bitkisel besinlerdendir.
-İyi bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidan etkisiyle beyin ve cilt sağlığına korumaya yardımcı olur. En çok antioksidan etkiye sahip mantarlar beyaz mantar türüdür.
-İçeriğindeki bakır minerali sayesinde anemi, halsizlik ve kemik hastalıklarının oluşma riskini azaltmaktadır.
-Mantarda bulunan kolin adı verilen bir maddenin uyku, hafıza ve öğrenmeyi güçlendirmeye yardımcı etkisi bulunmaktadır.
-Diyabet tanısı olan bireylerde, kan şekeri seviyelerini düşürmeye ve insülin direncini arttırmaya yardımcıdır.
MANTARIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ
Beslenme açısından değerlendirildiğinde, düşük kalori içeriğinin yanı sıra esansiyel amino asitler, karbonhidratlar, lif, önemli vitamin (A, B, C, D, K) ve mineraller (demir, fosfor,selenyum, çinko, kalsiyum, bakır, magnezyum, potasyum) açısından da zengindir.