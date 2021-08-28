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Dikkat! Düzenli olarak tüketilirse tümör oluşumunu engelliyor

Antik çağlardan beri mantarlar birçok hastalık için yiyecek ve ilaç olarak kullanılmıştır. Dünyada yaklaşık olarak 5000 mantar türü vardır. En çok üretilen mantar türü ise Agaricus bisporus'tur. Bu tür, Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen ve satılan beyaz şapkalı bir kültür mantarıdır. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 28.08.2021 14:51 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 14:51 PAYLAŞ