Dişlerinizi fırçalamak için en doğru zaman! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz…

Genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçası olan diş sağlığı oldukça önemlidir. Ağız ve diş sağlığının kötü olması diş çürükleri ve diş eti iltihaplanmaları gibi zorlayıcı sorunlara yol açabilir. Dişleri günde en az iki kez diş fırçalaması gerektiğini biliyoruz. Ancak ne zaman fırçalamamız gerektiğini gerçekten de doğru mu biliyoruz? Uzman doktor konu ile ilgili dişleri mahveden hatayı açıkladı.