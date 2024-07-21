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Dişlerinizi fırçalamak için en doğru zaman! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz…

Genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçası olan diş sağlığı oldukça önemlidir. Ağız ve diş sağlığının kötü olması diş çürükleri ve diş eti iltihaplanmaları gibi zorlayıcı sorunlara yol açabilir. Dişleri günde en az iki kez diş fırçalaması gerektiğini biliyoruz. Ancak ne zaman fırçalamamız gerektiğini gerçekten de doğru mu biliyoruz? Uzman doktor konu ile ilgili dişleri mahveden hatayı açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.07.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 14:10
Dişlerinizi fırçalamak için en doğru zaman! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz…

Sosyal medya üzerinde binlerce takipçisi bulunan Dr. Vikas Prinja, sabah kahvaltı yaptıktan sonra lavaboya gidip dişleri fırçalamanın aslında o kadar da iyi bir fikir olmadığını söyledi. Doktorun ifadeleri hariç yapılan çeşitli araştırmalar da kahvaltı öncesi diş fırçalamanın ağızda bulunan asitlerin neden olabildiği diş erozyonunu azaltabileceğini ifade ettiler.

Dişlerinizi fırçalamak için en doğru zaman! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz…

Diş fırçalamanın doğru zamanını bulmak önemlidir fakat asıl önemli olan nokta ise diş fırçalama alışkanlığına sahip olmaktır.

Dişlerinizi fırçalamak için en doğru zaman! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz…

Not: Herhangi bir diş sağlığı probleminiz varsa diş hekiminizin uygun gördüğü şekilde fırçalamanız önerilir.

Dişlerinizi fırçalamak için en doğru zaman! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz…

DİŞLERİNİZİ MAHVEDİYOR OLABİLİRSİNİZ

Diş doktorunun ifadelerine göre diş fırçalamayı kahvatıdan sonraya bırakmak dişlerinizi mahvedebilir.

Dişlerinizi fırçalamak için en doğru zaman! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz…

Tükürük dişleri bakterilere karşı korur. Uyku esnasında ise vücudun üretmiş olduğu tükürük oranı düşer.

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