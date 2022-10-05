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Diyabetin ilk belirtisi tırnaklarda ortaya çıkıyor! İşte kan şekeri hastalığının ilk işareti…

Tip 1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrılan diyabet, çoğu zaman erken dönemlerde önemli belirtiler veriyor. Bu belirtiler, önemsenmediğinde kan şekerindeki dalgalanmalar diyabetin önünü açıyor ve kronikleşmesine sebep oluyor. Vücudun en önemli enerji kaynağı olan glukoz, tüm hücreler tarafından kullanılıyor. Diyabetin kötü yönetilmesi, kalp krizi, felç, geri dönüşü olmayan sinir hasarını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, tırnakların altındaki kaşıntılı mantar enfeksiyonunun diyabetin ilk işaretlerinden biri olduğunu söylüyor.

Giriş Tarihi: 05.10.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 10:45
Diyabetin ilk belirtisi tırnaklarda ortaya çıkıyor! İşte kan şekeri hastalığının ilk işareti…

Kanın şeker kaynağı glikoz, vücut hücreleri tarafından enerji için kullanılmak üzere dönüştürülür. Yemek yedikten sora kandaki glikoz seviyesi doğal olarak artar ve pankreastaki hücrelerin emilimi için insülin salmasına neden olur.

Diyabetin ilk belirtisi tırnaklarda ortaya çıkıyor! İşte kan şekeri hastalığının ilk işareti…

Mayo Clinic, tip 2 diyabette kasların glukozu almaması; yaralanmaya, strese ve hormon değişikliklerine neden olabileceğini açıkladı.

Diyabetin ilk belirtisi tırnaklarda ortaya çıkıyor! İşte kan şekeri hastalığının ilk işareti…

Ayrıca bu durum, sinirlere besin sağlayan kan damarlarına zarar verdiği için oksijenden mahrum bırakabilir. Kan şekeri yüksekliği kronik hale gelirse, glikoz vücudun terine, tükürüğüne ve idrarına sızacaktır. Bu durum, mantarın ağız ve cinsel organlar gibi vücudun farklı bölgelerinde büyümesine neden olarak pamukçuk başlangıcına yol açacaktır.

Diyabetin ilk belirtisi tırnaklarda ortaya çıkıyor! İşte kan şekeri hastalığının ilk işareti…

Ayak tırnaklarındaki hasarlar, daha geç fark edilebileceğinden enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir. Saç ve Cilt Uzmanı Sam Cinkir, "Cilt sorunları genellikle diyabetin ilk işaretlerindendir" dedi.

Diyabetin ilk belirtisi tırnaklarda ortaya çıkıyor! İşte kan şekeri hastalığının ilk işareti…

Cilt sorunları, herkesin yaşayacağı problemlerdendir ancak kan sorunları olan kişilerde bu problemler daha sık ortaya çıkıyor.

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